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Привычки российских водителей, за которые штрафуют за границей

1:55
Авто

Российские водители часто сталкиваются с дорожными правилами, которые существенно отличаются за границей. Простые привычки, безобидные на российских дорогах, в некоторых странах могут привести к штрафам.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Например, в Швейцарии законодательство строго регулирует поведение водителей, делая акцент на безопасности и защите окружающей среды. Даже мельчайшие нарушения могут быть наказаны.

Одной из распространённых привычек российских автомобилистов является оставление автомобиля с включённым двигателем во время ожидания. В России это воспринимается как норма, особенно в холодное время года, когда двигатель прогревается или салон машины остаётся тёплым. Однако в Швейцарии подобное поведение категорически запрещено.

Если водитель оставит двигатель работающим более чем на несколько секунд, он рискует получить штраф. Это связано с заботой о качестве воздуха и стремлением минимизировать выбросы вредных веществ.

Согласно швейцарским правилам, даже непродолжительное пребывание в машине с работающим двигателем воспринимается как нарушение. Водители обязаны заглушать двигатель не только на парковке, но и при кратковременных остановках, например, перед магазином или у школы.

Также важно помнить о запрете агрессивного поведения на дорогах. В Швейцарии неприемлемы лишние манёвры, чрезмерное использование сигнала или жесты, которые могут быть расценены как агрессия. Всё это строго контролируется и может привести к санкциям.

Знание и соблюдение правил в каждой стране помогает избежать неприятностей и сохранить репутацию водителя. Внимательное отношение к мелочам не только обезопасит от штрафов, но и покажет уважение к культуре других стран.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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