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Вкусно, быстро и просто: как приготовить яблочный паштет за 10 минут

2:00
Авто

Что может быть проще и вкуснее, чем паштет? Особенно, если речь идет о немецком яблочном паштете — нежной и ароматной намазке, которая украсит любой стол. Этот рецепт порадует вас легкостью приготовления и интересным сочетанием ингредиентов.

Яблоко
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоко

Что понадобится для яблочного паштета

Для приготовления вам потребуются простые продукты:

  • Сливочное масло — 30 граммов;
  • Репчатый лук — 1 штука;
  • Яблоко — 1 штука;
  • Грецкие орехи — 50 граммов;
  • Соль — щепотка;
  • Черный перец — щепотка;
  • Горчица — треть чайной ложки.

А также ломтики багета, которые станут идеальной основой для подачи.

Пошаговый рецепт

  1. Приготовление багета. Нарежьте его небольшими ломтиками и обжарьте на 10 граммах сливочного масла до золотистой корочки.
  2. Обжарка лука. Репчатый лук мелко нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле.
  3. Добавляем яблоко. Нарежьте яблоко небольшими кубиками и отправьте на сковороду к луку. Жарьте до мягкости.
  4. Смешиваем в блендере. Переложите яблоки, лук и измельченные грецкие орехи в блендер. Взбивайте до однородной консистенции.
  5. Финальный штрих. Добавьте горчицу, соль и перец. Еще раз взбейте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.

Паштет готов! Осталось только нанести его на ломтики багета, и ваша закуска готова к подаче.

Почему это стоит попробовать

Этот яблочный паштет отличается насыщенным вкусом и необычной текстурой. Грецкие орехи добавляют аромат и легкую хрустящую нотку, яблоко придает блюду свежесть, а лук и горчица создают баланс сладости и пикантности. Простое, но изысканное блюдо, которое удивит ваших гостей!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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