Вкусно, быстро и просто: как приготовить яблочный паштет за 10 минут

Что может быть проще и вкуснее, чем паштет? Особенно, если речь идет о немецком яблочном паштете — нежной и ароматной намазке, которая украсит любой стол. Этот рецепт порадует вас легкостью приготовления и интересным сочетанием ингредиентов.
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Яблоко
Что понадобится для яблочного паштета
Для приготовления вам потребуются простые продукты:
Сливочное масло — 30 граммов;
Репчатый лук — 1 штука;
Яблоко — 1 штука;
Грецкие орехи — 50 граммов;
Соль — щепотка;
Черный перец — щепотка;
Горчица — треть чайной ложки.
А также ломтики багета, которые станут идеальной основой для подачи.
Пошаговый рецепт
Приготовление багета. Нарежьте его небольшими ломтиками и обжарьте на 10 граммах сливочного масла до золотистой корочки.
Обжарка лука. Репчатый лук мелко нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле.
Добавляем яблоко. Нарежьте яблоко небольшими кубиками и отправьте на сковороду к луку. Жарьте до мягкости.
Смешиваем в блендере. Переложите яблоки, лук и измельченные грецкие орехи в блендер. Взбивайте до однородной консистенции.
Финальный штрих. Добавьте горчицу, соль и перец. Еще раз взбейте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
Паштет готов! Осталось только нанести его на ломтики багета, и ваша закуска готова к подаче.
Почему это стоит попробовать
Этот яблочный паштет отличается насыщенным вкусом и необычной текстурой. Грецкие орехи добавляют аромат и легкую хрустящую нотку, яблоко придает блюду свежесть, а лук и горчица создают баланс сладости и пикантности. Простое, но изысканное блюдо, которое удивит ваших гостей!
Уточнения
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.