Lada Granta подорожала втрое: как изменились цены и где купить дешевле

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Серийное производство Lada Granta началось в 2011 году, и уже тогда модель завоевала признание благодаря своей доступной цене. На старте продаж базовая комплектация стоила всего 229 тысяч рублей. Спустя более десяти лет цены выросли в три раза, но модель продолжает оставаться одним из лидеров рынка.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta

Весной 2011 года Владимир Путин назвал Lada Granta "народным автомобилем". Примечательно, что имя для модели выбирали всей страной: из нескольких тысяч вариантов победителем стал житель Красноярска Павел Захаров. Его предложение — "Гранта" — принесло ему в награду белую Lada Kalina.

Эволюция цен: от доступного к премиальному

На старте продаж осенью 2011 года стоимость базовой Granta составляла 229 тысяч рублей. К 2015 году минимальная цена выросла до 311,6 тысячи рублей, а в декабре 2020-го достигла 489 тысяч рублей. В январе 2025 года за базовый седан Standard просят уже 750 тысяч рублей, а спортивный лифтбек Granta Sport обойдется минимум в 1,53 млн рублей.

Подорожание затронуло не только новые автомобили, но и подержанные. Сегодня 5-летние Lada Granta стоят в среднем 852,1 тысячи рублей, а 10-летние — около 553,1 тысячи рублей.

Где цены выше и ниже всего

Автомобили 2020 года выпуска

Самые дорогие 5-летние Granta продаются в Ставрополе — в среднем за 887,6 тысячи рублей. Высокие цены наблюдаются также в Воронеже (866,2 тысячи рублей) и Ростове-на-Дону (842,2 тысячи рублей). В то же время самые низкие цены фиксируются в Санкт-Петербурге (739,6 тысячи рублей), Краснодаре (749,8 тысячи рублей) и Челябинске (762 тысячи рублей).

Автомобили 2015 года выпуска

Цены на 10-летние Lada Granta ожидаемо ниже. В Воронеже такие машины стоят в среднем 647 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — 636,6 тысячи рублей, а в Ставрополе — 578,3 тысячи рублей. Наиболее выгодные предложения вновь находятся в Санкт-Петербурге (431,8 тысячи рублей), Туле (447 тысяч рублей) и Челябинске (449,3 тысячи рублей).

Почему цены так различаются

Стоимость Granta сильно зависит от региона. На цену влияет популярность автомобиля, количество предложений и уровень платежеспособности местных жителей, сообщает 110km.ru.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название "Лада Калина", выпускаемых с 2011 г.

