Реагенты и коррозия: что нужно знать владельцам китайских авто

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Китайские автомобили становятся популярным выбором среди россиян, но есть один серьезный недостаток: они подвержены коррозии быстрее европейских аналогов. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Бундин.

Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ржавчина на автомобиле

Почему коррозия появляется так быстро

Агрессивный климат и реагенты

Российский климат с его суровыми зимами, резкими перепадами температур и использованием дорожных реагентов сильно влияет на автомобили. По словам Бундина, даже европейские машины начинают проявлять "рыжики" спустя 5 лет эксплуатации.

Недостатки лакокрасочного покрытия

У китайских автопроизводителей пока недостаточно опыта в создании стойких лакокрасочных покрытий, особенно адаптированных для сложных климатических условий России. Это приводит к тому, что коррозия появляется уже через 2-3 года использования.

Отсутствие статистики

В России пока не ведется точная статистика по случаям коррозии на китайских автомобилях. Однако многочисленные жалобы от владельцев подтверждают существующую проблему.

Что можно сделать, чтобы избежать коррозии

Эксперт рекомендует уделять внимание следующим мерам:

Регулярный осмотр

После 2-3 лет активного использования детально осматривайте кузов автомобиля, особенно в скрытых местах: колесных арках, под днищем, в углах дверей.

Защитные покрытия

Нанесение антикоррозийной обработки на скрытые полости и днище.

Использование восковых или керамических покрытий для защиты лакокрасочного слоя.

Чистота и уход

Регулярно мойте автомобиль зимой, чтобы удалить реагенты, особенно с днища и колесных арок.

Быстрое устранение ржавчины

Если ржавчина все же появилась, устраняйте ее сразу, чтобы она не распространялась дальше.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.



