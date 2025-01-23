Реагенты и коррозия: что нужно знать владельцам китайских авто

Китайские автомобили становятся популярным выбором среди россиян, но есть один серьезный недостаток: они подвержены коррозии быстрее европейских аналогов. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Бундин.
Агрессивный климат и реагенты
Российский климат с его суровыми зимами, резкими перепадами температур и использованием дорожных реагентов сильно влияет на автомобили. По словам Бундина, даже европейские машины начинают проявлять "рыжики" спустя 5 лет эксплуатации.
Недостатки лакокрасочного покрытия
У китайских автопроизводителей пока недостаточно опыта в создании стойких лакокрасочных покрытий, особенно адаптированных для сложных климатических условий России. Это приводит к тому, что коррозия появляется уже через 2-3 года использования.
Отсутствие статистики
В России пока не ведется точная статистика по случаям коррозии на китайских автомобилях. Однако многочисленные жалобы от владельцев подтверждают существующую проблему.
Регулярный осмотр
После 2-3 лет активного использования детально осматривайте кузов автомобиля, особенно в скрытых местах: колесных арках, под днищем, в углах дверей.
Защитные покрытия
Нанесение антикоррозийной обработки на скрытые полости и днище.
Использование восковых или керамических покрытий для защиты лакокрасочного слоя.
Чистота и уход
Регулярно мойте автомобиль зимой, чтобы удалить реагенты, особенно с днища и колесных арок.
Быстрое устранение ржавчины
Если ржавчина все же появилась, устраняйте ее сразу, чтобы она не распространялась дальше.
Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.
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