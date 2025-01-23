Откуда такие неудержимые цены? Почему Lada Granta дорожает каждый год

Весной 2011 года Владимир Путин назвал Lada Granta "народным автомобилем", и его слова оправдались. Эта бюджетная модель от АвтоВАЗа остаётся одной из самых востребованных на российском рынке благодаря доступности, надёжности и разнообразию модификаций.
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01
Эволюция стоимости Lada Granta
С момента своего дебюта осенью 2011 года Granta претерпела значительное изменение в ценах:
2011 год: стартовая цена на базовую комплектацию составляла 229 тыс. рублей.
2015 год: минимальная стоимость выросла до 311,6 тыс. рублей.
2020 год: Granta предлагалась за 489 тыс. рублей.
Сегодня базовая модель Granta Standard стоит от 750 тыс. рублей, а топовая спортивная версия Granta Sport — от 1,53 млн рублей.
Типы кузова и модификации
Lada Granta доступна в нескольких вариантах кузова:
Седан
Лифтбек
Кросс-универсал
Также представлены спортивные модификации Sportline и Sport, что расширяет аудиторию потенциальных покупателей.
Стоимость на вторичном рынке
Согласно исследованию, Granta сохраняет высокую остаточную стоимость даже на вторичном рынке.
5-летние автомобили:
Средняя стоимость: 852,1 тыс. рублей.
Самые дорогие регионы: Ставрополь (887,6 тыс. руб.), Воронеж (866,2 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (842,2 тыс. руб.).
Самые доступные предложения: Санкт-Петербург (739,6 тыс. руб.) и Краснодар (749,8 тыс. руб.).
10-летние автомобили:
Средняя стоимость: 553,1 тыс. рублей.
Дороже всего: Воронеж (647 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (636,6 тыс. руб.).
Дешевле всего: Санкт-Петербург (431,8 тыс. руб.) и Челябинск (449,3 тыс. руб.).
Почему Lada Granta популярна
Доступность Granta остаётся одним из самых бюджетных автомобилей в своем сегменте.
Надежность Простая конструкция и высокая ремонтопригодность делают Granta привлекательной для покупателей.
Широкая география продаж Высокий спрос на Granta фиксируется практически во всех регионах России.
Остаточная стоимость Даже спустя 5 или 10 лет автомобили сохраняют значительную часть своей цены.
Уточнения
LADA Granta — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г.