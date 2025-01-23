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Откуда такие неудержимые цены? Почему Lada Granta дорожает каждый год

3:04
Авто

Весной 2011 года Владимир Путин назвал Lada Granta "народным автомобилем", и его слова оправдались. Эта бюджетная модель от АвтоВАЗа остаётся одной из самых востребованных на российском рынке благодаря доступности, надёжности и разнообразию модификаций.

Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

Эволюция стоимости Lada Granta

С момента своего дебюта осенью 2011 года Granta претерпела значительное изменение в ценах:

  • 2011 год: стартовая цена на базовую комплектацию составляла 229 тыс. рублей.
  • 2015 год: минимальная стоимость выросла до 311,6 тыс. рублей.
  • 2020 год: Granta предлагалась за 489 тыс. рублей.

Сегодня базовая модель Granta Standard стоит от 750 тыс. рублей, а топовая спортивная версия Granta Sport — от 1,53 млн рублей.

Типы кузова и модификации

Lada Granta доступна в нескольких вариантах кузова:

  • Седан
  • Лифтбек
  • Кросс-универсал

Также представлены спортивные модификации Sportline и Sport, что расширяет аудиторию потенциальных покупателей.

Стоимость на вторичном рынке

Согласно исследованию, Granta сохраняет высокую остаточную стоимость даже на вторичном рынке.

5-летние автомобили:

  • Средняя стоимость: 852,1 тыс. рублей.
  • Самые дорогие регионы: Ставрополь (887,6 тыс. руб.), Воронеж (866,2 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (842,2 тыс. руб.).
  • Самые доступные предложения: Санкт-Петербург (739,6 тыс. руб.) и Краснодар (749,8 тыс. руб.).

10-летние автомобили:

  • Средняя стоимость: 553,1 тыс. рублей.
  • Дороже всего: Воронеж (647 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (636,6 тыс. руб.).
  • Дешевле всего: Санкт-Петербург (431,8 тыс. руб.) и Челябинск (449,3 тыс. руб.).

Почему Lada Granta популярна

  1. Доступность
    Granta остаётся одним из самых бюджетных автомобилей в своем сегменте.
  2. Надежность
    Простая конструкция и высокая ремонтопригодность делают Granta привлекательной для покупателей.
  3. Широкая география продаж
    Высокий спрос на Granta фиксируется практически во всех регионах России.
  4. Остаточная стоимость
    Даже спустя 5 или 10 лет автомобили сохраняют значительную часть своей цены.

Уточнения

LADA Granta — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г. 

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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