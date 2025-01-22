Возвращение Kia Rio: новые модели Solaris KRS и KRX уже на подходе

Предприятие компании АГР в Санкт-Петербурге запустило производство седанов Solaris KRS и хэтчбеков Solaris KRX, которые представляют собой перелицованные версии популярных моделей Kia Rio. Как сообщает портал Wroom. ru, новинки скоро появятся у российских дилеров.
Завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший Hyundai, теперь принадлежит компании АГР. В 2024 году завод выпускал модели Solaris HS (аналог Hyundai Solaris) и кроссоверы Solaris HC (аналог Hyundai Creta). В конце декабря 2024 года на конвейер вернулись седаны и хэтчбеки в новых версиях — Solaris KRS и Solaris KRX.
Обе новинки оснащены бензиновым двигателем объемом 1,6 литра с мощностью 123 л. с., который сочетается с механической коробкой передач или автоматической трансмиссией.
На данный момент автомобили ещё не поступили в салоны дилеров, но старт продаж ожидается в ближайшее время.
Запуск производства и возвращение моделей на конвейер подчеркивают стремление российского автопрома адаптироваться к изменениям. Автомобили Solaris KRS и KRX, хотя и являются модифицированными версиями Kia Rio, могут удовлетворить спрос на бюджетные автомобили в условиях ограниченного выбора зарубежных брендов.
Kia Rio — автомобиль малого класса корейской компании Kia Motors. На европейском рынке с 2000 года.
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