Огонь или разряд: скрытые опасности автомобильного прикуривателя

В современных автомобилях производители всё чаще оснащают машины розетками и USB-разъёмами для удобной зарядки устройств. Однако многие водители, особенно на старых авто, продолжают использовать прикуриватель как источник питания. Эксперты предупреждают: это может быть опасно как для вашего устройства, так и для автомобиля. Разберём, почему так происходит и какие могут быть последствия.
Прикуриватель в автомобиле — это разъём, изначально созданный для питания зажигательного элемента, а не для электроники. Несмотря на то что он способен выдавать ток, необходимый для зарядки устройства, его конструкция имеет несколько критических недостатков:
Если одновременно подключать несколько устройств через разветвитель, это создаёт повышенную нагрузку на проводку автомобиля.
Такая нагрузка может привести к перегреву проводов или выгоранию предохранителей.
Прикуриватель может работать даже при выключенном зажигании. Если оставить устройство подключённым на ночь, это приведёт к полному разряду аккумулятора автомобиля.
В машинах с большим пробегом проводка уже изношена, а использование прикуривателя с мощными адаптерами или замена штатных предохранителей на более мощные может привести к возгоранию.
Замыкание цепи монетой, которое практикуют некоторые водители, только усугубляет риск пожара.
Многие автомобилисты используют разветвители, позволяющие подключать к прикуривателю сразу несколько устройств. Это увеличивает нагрузку на разъём и проводку. В старых автомобилях такая практика часто становится причиной плавления проводов и выхода из строя электрооборудования.
Используйте предназначенные для зарядки разъёмы:
В современных автомобилях чаще всего предусмотрены USB-порты или 12V-розетки с защитой от скачков напряжения.
Покупайте качественные адаптеры:
Если вы используете прикуриватель, выбирайте адаптеры с встроенной защитой от перегрузок и скачков напряжения.
Не оставляйте устройства подключёнными надолго:
Особенно важно отключать гаджеты, если автомобиль заглушен, чтобы избежать разряда аккумулятора.
Избегайте разветвителей:
Подключение сразу нескольких устройств через один прикуриватель увеличивает риск перегрева и возгорания.
Проверяйте состояние проводки:
Если у вас старый автомобиль, убедитесь, что проводка и предохранители находятся в исправном состоянии.
Прику́риватель — устройство, используемое для прикуривания сигарет во время езды в автомобиле, а гнездо прикуривателя также используется для подключения различных электроприборов к бортовой автомобильной сети: в первую очередь, сам прикуриватель, автомобильный компрессор, зарядное устройство мобильного телефона, вентилятор, переносной автомобильный холодильник, автомобильный электрочайник, тепловентилятор, кофеварка, телевизор, FM-трансмиттер, видеорегистратор, радар-детектор, навигатор или пылесос.
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