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Огонь или разряд: скрытые опасности автомобильного прикуривателя

3:07
Авто

В современных автомобилях производители всё чаще оснащают машины розетками и USB-разъёмами для удобной зарядки устройств. Однако многие водители, особенно на старых авто, продолжают использовать прикуриватель как источник питания. Эксперты предупреждают: это может быть опасно как для вашего устройства, так и для автомобиля. Разберём, почему так происходит и какие могут быть последствия.

телефон в автомобиле
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under Рublic domain
телефон в автомобиле

Почему прикуриватель не подходит для зарядки гаджетов

Прикуриватель в автомобиле — это разъём, изначально созданный для питания зажигательного элемента, а не для электроники. Несмотря на то что он способен выдавать ток, необходимый для зарядки устройства, его конструкция имеет несколько критических недостатков:

Скачки напряжения:

  • В старых автомобилях (особенно выпущенных до 2010-х годов) прикуриватель не оснащён сетевыми фильтрами.
  • Напряжение в разъёме нестабильно и может сильно колебаться, что приводит к повреждению аккумуляторов гаджетов или их внутренних компонентов.

Риск перегрузки:

Если одновременно подключать несколько устройств через разветвитель, это создаёт повышенную нагрузку на проводку автомобиля.
Такая нагрузка может привести к перегреву проводов или выгоранию предохранителей.

Разряд аккумулятора:

Прикуриватель может работать даже при выключенном зажигании. Если оставить устройство подключённым на ночь, это приведёт к полному разряду аккумулятора автомобиля.

Пожароопасность:

В машинах с большим пробегом проводка уже изношена, а использование прикуривателя с мощными адаптерами или замена штатных предохранителей на более мощные может привести к возгоранию.
Замыкание цепи монетой, которое практикуют некоторые водители, только усугубляет риск пожара.

Проблемы с разветвителями

Многие автомобилисты используют разветвители, позволяющие подключать к прикуривателю сразу несколько устройств. Это увеличивает нагрузку на разъём и проводку. В старых автомобилях такая практика часто становится причиной плавления проводов и выхода из строя электрооборудования.

Что делать, чтобы избежать проблем

Используйте предназначенные для зарядки разъёмы:

В современных автомобилях чаще всего предусмотрены USB-порты или 12V-розетки с защитой от скачков напряжения.

Покупайте качественные адаптеры:

Если вы используете прикуриватель, выбирайте адаптеры с встроенной защитой от перегрузок и скачков напряжения.

Не оставляйте устройства подключёнными надолго:

Особенно важно отключать гаджеты, если автомобиль заглушен, чтобы избежать разряда аккумулятора.

Избегайте разветвителей:

Подключение сразу нескольких устройств через один прикуриватель увеличивает риск перегрева и возгорания.

Проверяйте состояние проводки:

Если у вас старый автомобиль, убедитесь, что проводка и предохранители находятся в исправном состоянии.

Уточнения

Прику́риватель — устройство, используемое для прикуривания сигарет во время езды в автомобиле, а гнездо прикуривателя также используется для подключения различных электроприборов к бортовой автомобильной сети: в первую очередь, сам прикуриватель, автомобильный компрессор, зарядное устройство мобильного телефона, вентилятор, переносной автомобильный холодильник, автомобильный электрочайник, тепловентилятор, кофеварка, телевизор, FM-трансмиттер, видеорегистратор, радар-детектор, навигатор или пылесос. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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