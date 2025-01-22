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Водитель в центре: философия наклонённой панели BMW

2:52
Авто

Автомобили BMW всегда узнаваемы. Фирменная решётка радиатора, двойные фары, "нос акулы" и знаменитый изгиб Хофмайстера на задней стойке кузова создают уникальный облик. Но есть одна деталь, которая остаётся менее заметной, но не менее значимой — наклонённая к водителю приборная панель. Этот элемент, появившийся в 1975 году, стал важным символом философии бренда.

BMW 530d
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW 530d

История наклонённой приборной панели

Всё началось в 1975 году, когда BMW представила модель 3 Series E21. Помимо нового внешнего вида, автомобиль удивил своим интерьером. Впервые приборная панель и центральная консоль были повернуты к водителю. Это решение не только подчёркивало акцент на удовольствии от вождения, но и стало одним из знаковых элементов дизайна BMW.

Такой подход кардинально отличал BMW от конкурентов, таких как Mercedes-Benz. В то время как конкуренты уделяли внимание общей роскоши салона, BMW делала ставку на удобство и эргономику для водителя. Каждая кнопка и прибор в E21 располагались так, чтобы взаимодействие с автомобилем было интуитивным.

Эволюция дизайна

Наклонённая приборная панель BMW стала неотъемлемой частью интерьера большинства моделей. С годами дизайн менялся, становясь всё более технологичным, но идея ориентации на водителя сохранялась. Например, в 2010 году, с выходом новой 6 Series, BMW продемонстрировала яркое развитие концепции. Панель плавно переходила от зоны водителя к зоне пассажира, подчёркивая разделение пространств.

Современные автомобили BMW насыщены цифровыми элементами, экранами и высокотехнологичными системами, но даже в них наклон приборной панели остаётся верным наследием бренда.

Будущее наклонённой панели: Neue Klasse

С выходом новой платформы Neue Klasse, которая станет основой для будущих моделей BMW, возникает вопрос: сохранится ли наклонённая приборная панель? Бренд делает ставку на электромобили и новые технологии, но сохранение этого элемента могло бы стать символом преемственности.

Водитель в центре внимания

Наклонённая приборная панель BMW — это не просто дизайнерская особенность. Это философия, которая подчёркивает, что автомобили бренда создаются для людей, которые наслаждаются вождением. Каждый элемент интерьера направлен на то, чтобы водитель чувствовал себя комфортно и уверенно.

Сохранится ли этот подход в будущем, покажет время, но одно остаётся неизменным: BMW всегда делает водителя главным героем.

Уточнения

Прибо́рная пане́ль (консо́ль) — название группы приборов, совмещённых в одной конструкции.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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