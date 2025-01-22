Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глаза питомцев: как домашние животные воспринимают своих хозяев
Неожиданный спад нефтеотгрузок из Усть-Луги: российская нефть перестала поступать на рынки
Чем заменить тренировки в спортзале: 3 эффективных альтернативы
Планета-гигант столкнулась с загадочной протопланетой
Простота и стиль: как выбрать вещи которые выглядят дорого
Быстрая помощь при тревоге: дыхательные техники, которые спасут вас от беспокойства
Соседи для картофеля: с чем нельзя сажать популярную культуру
Листья декабриста краснеют: что скрывается за этим изменением
Водитель в центре: философия наклонённой панели BMW

Давление под контролем: как датчики в шинах экономят ваши деньги

3:04
Авто

Современные автомобили становятся всё более безопасными и удобными, и одной из таких технологий являются датчики давления в шинах. Они помогают контролировать состояние шин в режиме реального времени и предотвращают неприятные ситуации на дороге. Разберёмся, как они работают и почему их наличие так важно.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Зачем нужен датчик давления в шинах?

Шины с недостаточным или избыточным давлением — это не только снижение комфорта при вождении, но и:

  • Повышенный расход топлива.
  • Увеличенный износ шин.
  • Риск аварийных ситуаций из-за снижения сцепления.

Датчик давления в шинах позволяет вовремя выявить проблему и устранить её до того, как это приведёт к серьёзным последствиям.

Принцип работы системы

Система контроля давления в шинах называется TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Она существует в двух основных видах:

Прямая система TPMS (Direct TPMS):

Эта система использует датчики, установленные непосредственно в каждой шине. Они измеряют давление и температуру воздуха внутри шины, а затем передают данные на приборную панель через беспроводной сигнал.

Как это работает:

  • Датчик устанавливается на вентиль колеса или внутри шины.
  • Он фиксирует давление и отправляет сигнал в электронный блок управления (ЭБУ).
  • Водитель видит показатели на дисплее или получает предупреждение, если давление выходит за пределы нормы.

Косвенная система TPMS (Indirect TPMS):

Она не измеряет давление напрямую, а использует данные от ABS и системы стабилизации (ESP). Косвенная система анализирует скорость вращения каждого колеса: если одно из них вращается быстрее, это указывает на снижение давления.

Как это работает:

  • Датчики ABS фиксируют разницу в скорости вращения колёс.
  • Если разница превышает норму, система выдаёт предупреждение.

Преимущества и недостатки

Прямая система:

Преимущества:

  • Высокая точность измерений.
  • Возможность отслеживать давление в каждой шине в реальном времени.

Недостатки:

  • Более высокая стоимость установки.
  • Необходимость замены батарей в датчиках.

Косвенная система:

Преимущества:

  • Дешевле в производстве и обслуживании.
  • Не требует установки дополнительных датчиков.

Недостатки:

  • Меньшая точность.
  • Не показывает фактическое давление, только отклонения.

Как правильно использовать систему TPMS

  • Регулярно проверяйте состояние шин, даже если система не показывает проблем.
  • Если вы заметили предупреждение о низком давлении, остановитесь и проверьте шину.
  • Обращайте внимание на температуру шин, особенно в жару — это может влиять на показания датчиков.
  • При смене колёс уточняйте, как это повлияет на работу TPMS, особенно если у вас прямая система.

Уточнения

Датчик давления — устройство, физические параметры которого изменяются в зависимости от давления измеряемой среды (жидкости, газа, пара). В датчиках давление измеряемой среды преобразуется в унифицированный пневматический, электрический цифровой код или сигналы.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Шоу-бизнес
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова Аудио 
Отец Яниса Тиммы отреагировал на новости об исчезнувших снимках сына
Шоу-бизнес
Отец Яниса Тиммы отреагировал на новости об исчезнувших снимках сына Аудио 
7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья
Домашние животные
7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Последние материалы
Стирка без проблем: как использовать губку для удаления шерсти и волос
Дефицит федерального бюджета России в прошлом году составил 3,5 трлн рублей
Неожиданный секрет ухода: как водка оживляет комнатные растения
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Биологический возраст: почему это важно и как его определить
Увековечить память: почему растет спрос на таксидермию питомцев
Как использовать прикуриватель на 100%: необычные идеи для автомобиля
Простая вещь, которая сделает ваш полёт комфортным
Что на самом деле означает гормональный фон: развенчиваем мифы
Как ошибки при стирке портят вашу стиральную машину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.