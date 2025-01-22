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Как использовать прикуриватель на 100%: необычные идеи для автомобиля

2:59
Авто

Прикуриватель — привычный элемент любого автомобиля. Раньше его главной задачей было зажигать сигареты, но сегодня его функциональность значительно расширилась. Если вы считаете, что прикуриватель нужен только для зарядки смартфона, то это не так. Разбираем, какие неожиданные способы использования скрывает этот простой разъём.

телефон в автомобиле
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under Рublic domain
телефон в автомобиле

Зарядка устройств

Начнём с очевидного: прикуриватель часто используют для зарядки гаджетов. С помощью адаптера вы можете подключить:

  • Смартфон или планшет.
  • Навигатор.
  • Экшн-камеру.
  • Пауэрбанк.

Важно: используйте качественные адаптеры с защитой от перегрузок, чтобы не повредить устройства и бортовую сеть автомобиля.

Автомобильные гаджеты

Современные устройства для автомобиля тоже питаются через прикуриватель:

  • Видеорегистратор: фиксирует всё, что происходит на дороге.
  • Компрессор: для подкачки шин прямо на месте.
  • Автомобильный пылесос: для быстрой уборки салона.
  • Обогреватель или охлаждающий вентилятор: полезно в экстремальных погодных условиях.

Кулинария в дороге

Любите путешествовать? Прикуриватель может стать вашим мини-помощником на кухне:

  • Автомобильный чайник или кофеварка: приготовьте напиток прямо в машине.
  • Нагреватель для еды: специальные ланч-боксы с подогревом позволяют разогревать еду.
  • Мини-холодильник: чтобы ваши продукты оставались свежими.

Освещение и удобство

В темное время суток прикуриватель может стать источником света:

  • Подключите переносной фонарь или лампу для подсветки багажника или моторного отсека.
  • Используйте адаптер с подсветкой для удобного подключения гаджетов в темноте.

Забота о здоровье и комфорте

Прикуриватель также поможет сделать поездки более комфортными:

  • Ионизатор воздуха: улучшает качество воздуха в салоне.
  • Аромадиффузор: создаёт приятный аромат.
  • Массажные накидки на сиденья: работают от этого же разъёма.

Техническая помощь

Некоторые устройства, подключаемые через прикуриватель, могут стать незаменимыми в дороге:

  • Пуско-зарядное устройство (PZU): помогает завести машину с разряженным аккумулятором.
  • Тестер напряжения: для проверки состояния бортовой сети.

Безопасность

Прикуриватель может питать устройства, обеспечивающие вашу безопасность:

  • GPS-трекеры: для отслеживания автомобиля.
  • Антирадар: помогает избегать штрафов за превышение скорости.

Что важно помнить

  • Не перегружайте сеть автомобиля, подключая слишком мощные устройства.
  • Используйте адаптеры с предохранителями для защиты от замыканий.

Если ваш автомобиль не отключает прикуриватель после выключения зажигания, отключайте устройства вручную, чтобы избежать разряда аккумулятора.

Уточнения

Прику́риватель — устройство, используемое для прикуривания сигарет во время езды в автомобиле, а гнездо прикуривателя также используется для подключения различных электроприборов к бортовой автомобильной сети: в первую очередь, сам прикуриватель, автомобильный компрессор, зарядное устройство мобильного телефона и т.д.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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