Экстренная замена колеса: что делать, если запаска меньше

Автомобилисты часто сталкиваются с ситуацией, когда запасное колесо отличается по размеру от основных. Но что произойдет, если поставить колесо меньшего диаметра? Какие последствия это может иметь? Разбираемся, что можно делать, а что нет.
Размер колеса влияет на сцепление с дорогой, распределение нагрузки и работу автомобиля в целом.
Разница в диаметре между колесами может привести к следующим проблемам:
В экстренных случаях использование запасного колеса меньшего диаметра допустимо, но только как временное решение. Производители автомобилей нередко комплектуют машины специальными узкими "докатками", которые отличаются меньшим диаметром и предназначены для кратковременного использования.
Однако стоит помнить об ограничениях:
На полноприводных авто использование колеса меньшего диаметра крайне нежелательно. Разница в оборотах колес может повредить трансмиссию. Если замена неизбежна, лучше установить такое колесо на одну из неведущих осей.
Если вы часто путешествуете, лучше иметь запаску, которая полностью соответствует размеру ваших основных колес.
Запасное колесо (запа́ска) — это перевозимое в автомобиле дополнительное колесо для замены спущенного, проколотого колеса или для иного непредвиденного случая. В некоторых языках по традиции говорят «запасная шина», сейчас это название не совсем уместно: бескамерную шину нельзя надеть на диск без специальных приспособлений, поэтому в качестве запасного возят всё колесо в сборе.
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