Продажи электромобилей в России растут, но темпы роста замедляются

Интерес россиян к электромобилям растёт, но не так быстро, как хотелось бы. В прошлом году в России продали 17 805 новых электрокаров. Это на 26,4% больше, чем в 2023 году, когда купили 14 089 машин. Но эксперты из "Автостата" отмечают, что темпы роста продаж электрокаров замедлились. В 2023 году этот рынок вырос сразу в 4,7 раза, а в 2024 году доля электромобилей сократилась до 1,1%, хотя годом ранее она составляла 1,3%.

Самый популярный электромобиль в России — это китайский Zeekr. На втором месте — "Москвич", а на третьем — российский Evolute. Но стоит отметить, что Evolute — это, по сути, китайский электрокар с "глубокой степенью локализации", а "Москвич" тоже сделан на основе китайских технологий и оборудования. "НиК" отмечает, что рынок новых электрокаров в России — это в основном премиальный сегмент.

В некоторых регионах электромобили покупают в основном на вторичном рынке. Несколько лет назад в Приморье был большой интерес к электрокарам, особенно к гибридам. Основная проблема для электромобилей в России — это климат. Мощность аккумулятора сильно падает, когда ударяют морозы. Ещё одна проблема — большие расстояния и малое количество зарядных станций. Так что России ещё далеко до полной электрификации транспорта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

