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Как автосалоны навязывают дополнительные услуги при покупке автомобиля

2:49
Авто

При покупке новой машины сегодня часто предлагают много дополнительных услуг. И не всегда они выгодны покупателю. Вот, например, история, которая произошла полгода назад в Красноярске. Она может стать уроком для многих автомобилистов. Покупатель автомобиля обнаружил в своём договоре "Карту помощи на дорогах" за 120 тысяч рублей.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

В эту "помощь" входил всего один вызов эвакуатора, одна очистка машины от снега и две консультации юриста. По мнению экспертов, цена явно была завышена. Но покупатель не стал молчать и выиграл дело в суде. Юрист доказал, что услугу ему навязали. Суд встал на сторону клиента и обязал автосалон вернуть 120 тысяч за карту, а также заплатить 480 тысяч рублей за моральный ущерб. В итоге мужчина получил 600 тысяч рублей — в пять раз больше, чем он заплатил за ненужную услугу.

Автоэксперт Владимир Сажин объяснил, как автосалоны зарабатывают на таких услугах: "Автодилеры зарабатывают на продаже машин немного, всего около 100 тысяч рублей, — говорит он. — Это примерно 3-4% от заводской цены. Но им нужно платить зарплату сотрудникам, содержать салон и так далее. Поэтому они навязывают кредиты, страховки, помощь на дорогах. Вероятность, что новая машина сломается и понадобится эвакуатор, не так уж велика, и это точно не будет стоить 200 тысяч. Риск попасть в аварию есть, но сомневаюсь, что "помощники" поедут за 30 км от города". Эксперт добавил, что многие услуги, которые навязывают автосалоны, не нужны покупателям: "Автосалоны предлагают обработку днища за 70-150 тысяч рублей, хотя автомобиль только что с завода и уже защищён. Или предлагают сигнализацию, коврики, стеклоочистители за большие деньги. Люди часто соглашаются, потому что не знают, сколько это стоит на самом деле", — говорит Сажин.

Сажин отметил, что пока спрос на машины высокий, салоны могут диктовать свои условия: "Когда спрос упадёт, автосалоны будут внимательнее к клиентам. Ведь деньги нам приносят не машины, а хорошие отношения с покупателями. Пока же покупателям навязывают ненужные услуги, выдавая их за обязательные", — объясняет эксперт. История в Красноярске показала, как важно защищать свои права. "Если вы видите в договоре подозрительные услуги, требуйте их исключения. Если услугу уже навязали, обращайтесь к юристам. Суд часто встаёт на сторону потребителей", — заключил Сажин.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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