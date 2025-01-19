Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году

3:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Сейчас, когда рынок новых машин стал более спокойным, покупатели выбирают более взвешенно. И хотя внедорожники по-прежнему популярны из-за удобства и внешнего вида, не все из них стоит покупать. Эксперты советуют в 2025 году держаться подальше от пяти моделей. Вот некоторые из них и причины, почему не стоит их брать, по мнению сайта GOBankingRates:

Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Land Rover Discovery Sport

Volkswagen Taos: Ненадёжность и высокая цена

Надёжность Volkswagen Taos по-прежнему оставляет желать лучшего. Журнал Consumer Reports назвал его одним из самых ненадёжных автомобилей в 2024 году. В новой модели 2025 года у Taos поменялся дизайн и появился более мощный двигатель, но проблемы с управлением так и не исчезли.

Новый Taos 2025 года стал лучше: у него есть большой сенсорный экран и другие современные штучки. Но при этом он стал на 1000 долларов дороже, чем модель 2024 года. Для многих покупателей высокая цена не оправдывает его ненадёжность.

Ford Explorer: Плохие условия лизинга и высокая цена

Ford Explorer тоже не в почёте. По данным CarsDirect, Explorer 2025 года — один из худших внедорожников для лизинга из-за невыгодных предложений. Это отпугивает тех, кто сначала хочет взять машину в аренду, а потом купить новую.

По данным RepairPal, стоимость ремонта и обслуживания Explorer остаётся средней. Но при этом он занимает 19-е место из 26 по надёжности. Так что, несмотря на то, что это внедорожник, его стоит обходить стороной в 2025 году.

Jeep Grand Cherokee: Ненадёжность и большой расход топлива

У Jeep тоже проблемы с надёжностью. В этом году журнал Consumer Reports поставил Jeep на последнее место в рейтинге автомобильных брендов. Это касается как обычного Grand Cherokee, так и его более крупной версии Grand Cherokee L, которые получили низкие оценки по всем параметрам.

К тому же, обе модели "прожорливы" — Grand Cherokee тратит около 20 миль на галлон, а Grand Cherokee L ещё больше — 19 миль на галлон. Поэтому из-за проблем с надёжностью и расходом топлива эти внедорожники не подходят для семей в 2025 году.

Land Rover Discovery: Дорогое обслуживание и плохая управляемость в городе

Land Rover Discovery — комфортный внедорожник с современным салоном и модными функциями. Но за это удовольствие приходится дорого платить. Механик Крис Пайл говорит, что обслуживание Discovery обходится недёшево из-за дорогих запчастей и услуг.

Несмотря на то, что Discovery отлично подходит для бездорожья, он плохо ведёт себя на городских дорогах. Для тех, кто в основном ездит по городу, высокая стоимость и большой расход топлива — это не лучший выбор.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

