Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паштет под запретом: кому этот деликатес может навредить
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото
Как создать стильную настенную галерею: идеи и советы
Отучаем собаку прыгать при встрече: удивительно простой метод
Пресс начнёт виднеться уже через месяц: избегайте этих ошибок на тренировке
Психолог объяснила, чем опасны покупки на маркетплейсах
Пробковый пол: почему он станет лучшим выбором для вашего дома
В поисках истоков гигантов: череп Lishulong wangi проливает свет на эволюцию зауроподов
5 домашних замен патчей для глаз: легко и эффективно

Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году

3:10
Авто

Сейчас, когда рынок новых машин стал более спокойным, покупатели выбирают более взвешенно. И хотя внедорожники по-прежнему популярны из-за удобства и внешнего вида, не все из них стоит покупать. Эксперты советуют в 2025 году держаться подальше от пяти моделей. Вот некоторые из них и причины, почему не стоит их брать, по мнению сайта GOBankingRates:

Land Rover Discovery Sport
Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Land Rover Discovery Sport

Volkswagen Taos: Ненадёжность и высокая цена

Надёжность Volkswagen Taos по-прежнему оставляет желать лучшего. Журнал Consumer Reports назвал его одним из самых ненадёжных автомобилей в 2024 году. В новой модели 2025 года у Taos поменялся дизайн и появился более мощный двигатель, но проблемы с управлением так и не исчезли.

Новый Taos 2025 года стал лучше: у него есть большой сенсорный экран и другие современные штучки. Но при этом он стал на 1000 долларов дороже, чем модель 2024 года. Для многих покупателей высокая цена не оправдывает его ненадёжность.

Ford Explorer: Плохие условия лизинга и высокая цена

Ford Explorer тоже не в почёте. По данным CarsDirect, Explorer 2025 года — один из худших внедорожников для лизинга из-за невыгодных предложений. Это отпугивает тех, кто сначала хочет взять машину в аренду, а потом купить новую.

По данным RepairPal, стоимость ремонта и обслуживания Explorer остаётся средней. Но при этом он занимает 19-е место из 26 по надёжности. Так что, несмотря на то, что это внедорожник, его стоит обходить стороной в 2025 году.

Jeep Grand Cherokee: Ненадёжность и большой расход топлива

У Jeep тоже проблемы с надёжностью. В этом году журнал Consumer Reports поставил Jeep на последнее место в рейтинге автомобильных брендов. Это касается как обычного Grand Cherokee, так и его более крупной версии Grand Cherokee L, которые получили низкие оценки по всем параметрам.

К тому же, обе модели "прожорливы" — Grand Cherokee тратит около 20 миль на галлон, а Grand Cherokee L ещё больше — 19 миль на галлон. Поэтому из-за проблем с надёжностью и расходом топлива эти внедорожники не подходят для семей в 2025 году.

Land Rover Discovery: Дорогое обслуживание и плохая управляемость в городе

Land Rover Discovery — комфортный внедорожник с современным салоном и модными функциями. Но за это удовольствие приходится дорого платить. Механик Крис Пайл говорит, что обслуживание Discovery обходится недёшево из-за дорогих запчастей и услуг.

Несмотря на то, что Discovery отлично подходит для бездорожья, он плохо ведёт себя на городских дорогах. Для тех, кто в основном ездит по городу, высокая стоимость и большой расход топлива — это не лучший выбор.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Еда и рецепты
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу Аудио 
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Недвижимость
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Последние материалы
Как создать стильную настенную галерею: идеи и советы
Отучаем собаку прыгать при встрече: удивительно простой метод
Психолог объяснила, чем опасны покупки на маркетплейсах
Пресс начнёт виднеться уже через месяц: избегайте этих ошибок на тренировке
Пробковый пол: почему он станет лучшим выбором для вашего дома
В поисках истоков гигантов: череп Lishulong wangi проливает свет на эволюцию зауроподов
5 домашних замен патчей для глаз: легко и эффективно
Стало известно, сколько стоят билеты на спектакль Данилы Козловского в Дубае
Простой секрет стойкости макияжа, о котором вы не знали
Эта ошибка с ягодами может привести к отравлению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.