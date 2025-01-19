Стимулирование развития электромобилей в России государственными мерами

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Российское правительство решило продлить бесплатный проезд по платным федеральным трассам для электромобилей до конца этого года- сообщает Вести Подмосковья. Но есть одно условие: льгота действует только для машин, сделанных в России. Это должно помочь развитию нашего автопрома. Об этом сообщили в министерстве экономического развития. В России уже больше 60 тысяч электромобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Strilets`, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электромобиль BYD E2

Это показывает, что людям интересны такие машины, которые сделаны с применением новых технологий, — отмечают в ведомстве. "Правительство поддерживает развитие электромобилей, — сказал заместитель министра экономического развития Михаил Каминский. — Мы даём деньги на покупку электрокаров, льготы по налогу на транспорт, и делаем больше бесплатных парковок.

"Также мы строим новые станции для зарядки, чтобы было удобно ездить на электромобилях". По данным Минэкономразвития, с марта 2023 года по конец 2024-го более 10,6 тысяч владельцев электрокаров воспользовались бесплатным проездом по платным дорогам больше 1,1 млн раз. В список этих дорог входят такие трассы, как М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

