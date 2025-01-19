Электромобили терпят крах, люди не хотят их покупать

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Похоже, у автопроизводителей после праздников началось похмелье. 2024 год должен был стать годом взлёта электромобилей, но всё вышло наоборот. Люди не спешат пересаживаться на электричество, несмотря на старания Европейского союза. Продажи электрокаров во второй половине года даже упали. В Европе в этом году продажи электрических моделей снизились на 3%, это первый спад за четыре года. Всего продали 3 миллиона электромобилей. Во Франции доля рынка электрокаров в конце декабря составила около 17%. Но если автопроизводители хотят избежать штрафов, то им нужно продавать 22% электрических машин.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla на зарядке

Опрос показал, что 37% людей не верят в электромобили. Согласно опросу института CSA, только 27% французов поддерживают решение ЕС о запрете бензиновых и дизельных машин в 2035 году. "Многие сомневаются, что это действительно поможет климату, и не уверены, что электрокары выгодны для простых людей", — говорит Жюли Гайо из CSA. Но, на самом деле, если посчитать всё, от добычи материалов для аккумуляторов до утилизации, то электромобиль выделяет в 3-4 раза меньше CO2, чем машина с обычным двигателем, — поясняет Жиль ле Борн, бывший главный инженер Renault.

Беседа с теми 37%, кто не верит в электрокары, показала, что они считают это посягательством на свободу передвижения. Они не видят будущего у электромобилей. Им не нравится, что их ругают за бензиновые и дизельные машины, которые их когда-то заставляли покупать. Для таких людей важнее разработать более экологичные машины на обычном топливе. Многие считают, что гибриды — это более разумный выбор. Нестабильная политика государства только усилила сомнения в электромобилях, говорит Флавьен Неви из обсерватории Cetelem. "Нам нужно убедить 62% сомневающихся, — говорит Жиль ле Борнь. — Меня беспокоит, что ЕС требует продавать 50% электромобилей к 2030 году". Нужно сделать цены на зарядку более понятными. Раньше говорили, что зарядка будет дешевле бензина, но сейчас невозможно сравнить цены между разными операторами.

Кроме того, людей путают постоянные изменения в правилах. Флавьен Неви объясняет: "Государство сначала убеждало людей покупать дизельные машины, а теперь их запрещают в некоторых городах". Производители надеются, что появление недорогих электромобилей за 25 000 евро, вроде нового R5, всё же убедит людей пересесть на электричество. Ещё с 2015 года стандарты Cafe определяют, сколько CO2 могут выделять машины автопроизводителей в Европе. С 130 г CO2/км в 2021 году это значение уменьшили до 95 г CO2/км. А к 2025 году должно быть 81 г CO2/км.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

