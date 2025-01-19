Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Засор в раковине: лучшие методы для решения проблемы
Изысканный холостяцкий ужин: пельмени в стиле карбонары
Ухаживаем за пожилой кошкой: что нужно знать каждому владельцу
Крупнейший производитель грузовиков получил поддержку Билла Гейтса
Диатез: как избежать осложнений и сохранить здоровье ребенка
Средневековые НЛО — ученые задались вопросом о контактах с пришельцами до 20 века
Нападение обезьяны: как спасли жительницу Зеленограда
Минеральный источник Каламени: уединение и тепло круглый год
Рой черных дыр найден в Млечном Пути: новое исследование

Как рост цен на топливо изменит повседневную жизнь автомобилистов

3:18
Авто

В Тюмени стоимость бензина продолжает расти: в зависимости от заправки, цена за литр АИ-95 колеблется в пределах 57-61 рублей, а АИ-92 — 53-54 рубля. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время на снижение цен рассчитывать не стоит. Как подорожание топлива отразится на водителях и какие изменения могут ожидать автомобилисты, — читайте в нашем материале.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Факторы, влияющие на подорожание топлива

По мнению экспертов, к февралю-марту 2025 года в Центральных регионах России стоимость бензина АИ-95 может достичь 62-63 рублей за литр. В Тюменской области цены на топливо также будут расти, но постепенно.

Основные причины роста цен — сокращение добычи нефти ОПЕК+, повышение налогов на нефтяников и увеличение акцизов на топливо. С 1 января 2024 года акцизы на бензин и дизель увеличились на 4,9%, а с 1 января 2025 года их рост составит 14% для бензина и 16% для дизельного топлива. Уже в конце 2024 года на многих АЗС начали повышать цены.

Тренд на электромобили и гибридные авто

С ростом цен на топливо водители начинают искать более экономичные способы передвижения. Электромобили и гибридные автомобили, которые потребляют меньше топлива, становятся более популярными. Владислав Скворцов, эксперт в области автотехники, утверждает, что электромобили, скорее всего, займут доминирующее положение, а зарядные станции станут неотъемлемой частью городской инфраструктуры. В результате, количество автомобилей на дорогах может снизиться, а использование личных машин для коротких поездок будет восприниматься как роскошь.

Как сэкономить на топливе

Для снижения расходов на топливо водителям стоит пересмотреть стиль вождения: плавное ускорение и торможение, избегание частых поездок на короткие расстояния помогут существенно сэкономить. Регулярное обслуживание автомобиля и использование качественного масла также повысит топливную экономичность. Кроме того, важно планировать поездки, чтобы избежать пробок, а также использовать круиз-контроль, если он есть в автомобиле.

Владислав Скворцов рекомендует заправляться в утренние или вечерние часы, а также следить за ценами на разных заправках и воспользоваться бонусными программами АЗС.

Газобаллонное оборудование: стоит ли переходить

Установить газобаллонное оборудование — ещё один способ сэкономить. Однако для этого потребуется модернизация автомобиля, что может быть невыгодно для большинства водителей. Анастасия Бунина напоминает, что переход на газ может привести к возможным ремонтам двигателя, которые обойдутся дороже, чем сиюминутная экономия. Таким образом, газ — более подходящий вариант для тех, кто много ездит, например, для таксистов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Еда и рецепты
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу Аудио 
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Садоводство, цветоводство
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Последние материалы
6 гаджетов, которые облегчат уборку дома и сэкономят ваше время
Россияне столкнулись с проблемой перевода денег после санкций против Газпромбанка
Последнее публичное выступление Дэвида Линча назвали пророческим
Вкус детства: готовим рецепты по классическому советскому рецепту
Возвращение легенды: Fiat 128 с современным дизайном и мощным мотором
Искусственные ямочки на щеках: хит сезона или временный тренд
Квантовая механика разрешает главный парадокс путешествий во времени
Что делать, если у собаки появился неприятный запах из пасти
Синяки под глазами? Простой способ скрыть их навсегда
Иерусалимские находки: первые свидетельства жертвоприношений животных в Иудейском царстве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.