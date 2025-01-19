Как рост цен на топливо изменит повседневную жизнь автомобилистов

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В Тюмени стоимость бензина продолжает расти: в зависимости от заправки, цена за литр АИ-95 колеблется в пределах 57-61 рублей, а АИ-92 — 53-54 рубля. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время на снижение цен рассчитывать не стоит. Как подорожание топлива отразится на водителях и какие изменения могут ожидать автомобилисты, — читайте в нашем материале.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Факторы, влияющие на подорожание топлива

По мнению экспертов, к февралю-марту 2025 года в Центральных регионах России стоимость бензина АИ-95 может достичь 62-63 рублей за литр. В Тюменской области цены на топливо также будут расти, но постепенно.

Основные причины роста цен — сокращение добычи нефти ОПЕК+, повышение налогов на нефтяников и увеличение акцизов на топливо. С 1 января 2024 года акцизы на бензин и дизель увеличились на 4,9%, а с 1 января 2025 года их рост составит 14% для бензина и 16% для дизельного топлива. Уже в конце 2024 года на многих АЗС начали повышать цены.

Тренд на электромобили и гибридные авто

С ростом цен на топливо водители начинают искать более экономичные способы передвижения. Электромобили и гибридные автомобили, которые потребляют меньше топлива, становятся более популярными. Владислав Скворцов, эксперт в области автотехники, утверждает, что электромобили, скорее всего, займут доминирующее положение, а зарядные станции станут неотъемлемой частью городской инфраструктуры. В результате, количество автомобилей на дорогах может снизиться, а использование личных машин для коротких поездок будет восприниматься как роскошь.

Как сэкономить на топливе

Для снижения расходов на топливо водителям стоит пересмотреть стиль вождения: плавное ускорение и торможение, избегание частых поездок на короткие расстояния помогут существенно сэкономить. Регулярное обслуживание автомобиля и использование качественного масла также повысит топливную экономичность. Кроме того, важно планировать поездки, чтобы избежать пробок, а также использовать круиз-контроль, если он есть в автомобиле.

Владислав Скворцов рекомендует заправляться в утренние или вечерние часы, а также следить за ценами на разных заправках и воспользоваться бонусными программами АЗС.

Газобаллонное оборудование: стоит ли переходить

Установить газобаллонное оборудование — ещё один способ сэкономить. Однако для этого потребуется модернизация автомобиля, что может быть невыгодно для большинства водителей. Анастасия Бунина напоминает, что переход на газ может привести к возможным ремонтам двигателя, которые обойдутся дороже, чем сиюминутная экономия. Таким образом, газ — более подходящий вариант для тех, кто много ездит, например, для таксистов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

