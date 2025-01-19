Возвращение легенды: Fiat 128 с современным дизайном и мощным мотором

Многие автомобили, произведённые ещё в прошлом веке, остаются в памяти фанатов даже через годы. Модели, как Fiat Punto, Fiat 600 или культовый Fiat 128, пользуются любовью поклонников и по сей день, несмотря на то, что уже давно перестали выходить с конвейера.

Фото: Own work by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Fiat 128

Fiat 128 - один из самых ярких символов бренда Fiat. Выпускавшийся с 1969 по 1983 годы, он оставил неизгладимый след в автомобильной истории. Созданный в Турине, этот седан завоевал популярность не только в Европе, но и в Южной Америке, Восточной Европе и Северной Африке. В нём идеально сочетались прочность, стиль и комфорт.

Мотор с объёмом 900 см³ и мощностью 45 л. с. мог показаться скромным по сегодняшним меркам, но в своё время это был очень достойный результат. Версия Fiat 128, использовавшаяся в ралли, даже установила рекорд скорости в 122 км/ч, что для тех лет было отличным достижением.

Что если бы Fiat 128 вернулся в 2025 году

В Аргентине недавно появился любопытный проект, который вызвал волну интереса среди автолюбителей. Отраслевые журналисты и дизайнеры создали рендеринг, показывающий, как может выглядеть Fiat 128 в современной интерпретации. На этом рендере автомобиль получил более агрессивный вид — стиль low-rider с круглой оптикой, легкосплавными дисками и улучшенным кузовом.

Скорее всего, такой современный Fiat 128 мог бы быть оснащён мощной силовой установкой V6 на 520 л. с., аналогичной той, что используется в старой версии Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Конечно, это пока лишь мечта. Но если Fiat смог вернуть модель 124 на рынок, почему бы не мечтать о возрождении 128?

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

