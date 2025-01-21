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Новые правила для водителей: когда менять права, чтобы избежать штрафа

Авто

Водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, перестанут быть действительными в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России агентству ТАСС.

сдача на водительские права
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сдача на водительские права

Условия продления и замены

В соответствии с решением, принятым в декабре 2023 года, водительские удостоверения с истёкшим сроком действия автоматически продлевались на три года. Например, если дата окончания прав в графе 4b указана как 15 января 2023 года, они будут действительны до 15 января 2026 года. Однако по истечении этого периода права подлежат обязательной замене.

Для замены необходимо:

  1. Пройти медицинскую комиссию.
  2. Оплатить государственную пошлину.
  3. Обратиться в ближайшее подразделение ГАИ с соответствующим заявлением.

Важные нюансы для поездок за границу

Автоматическое продление срока действия прав распространяется только на территорию Российской Федерации. Если вы планируете поездки за рубеж, заменить водительское удостоверение нужно заранее, даже если истёкший срок пока считается продлённым в РФ.

Ответственность за управление с недействительными правами

Водители, управляющие автомобилем с просроченными удостоверениями, рискуют получить штраф до 15 тысяч рублей. Кроме того, они будут временно отстранены от управления транспортным средством до момента восстановления водительских прав.

Рекомендации для водителей

Чтобы избежать штрафов и неудобств:

  • Проверьте дату окончания срока действия водительского удостоверения в графе 4b.
  • Замените права заранее, если их срок действия подходит к концу или истёк в указанный период.
  • Убедитесь, что все документы (медицинская справка, квитанция об оплате госпошлины) готовы к моменту обращения в ГАИ.

Следуя этим простым шагам, вы сможете избежать неприятных ситуаций и продолжить пользоваться автомобилем без ограничений.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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