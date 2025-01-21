Новые правила для водителей: когда менять права, чтобы избежать штрафа

Водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, перестанут быть действительными в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России агентству ТАСС.
В соответствии с решением, принятым в декабре 2023 года, водительские удостоверения с истёкшим сроком действия автоматически продлевались на три года. Например, если дата окончания прав в графе 4b указана как 15 января 2023 года, они будут действительны до 15 января 2026 года. Однако по истечении этого периода права подлежат обязательной замене.
Автоматическое продление срока действия прав распространяется только на территорию Российской Федерации. Если вы планируете поездки за рубеж, заменить водительское удостоверение нужно заранее, даже если истёкший срок пока считается продлённым в РФ.
Водители, управляющие автомобилем с просроченными удостоверениями, рискуют получить штраф до 15 тысяч рублей. Кроме того, они будут временно отстранены от управления транспортным средством до момента восстановления водительских прав.
Чтобы избежать штрафов и неудобств:
Следуя этим простым шагам, вы сможете избежать неприятных ситуаций и продолжить пользоваться автомобилем без ограничений.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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