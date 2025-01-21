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Простое решение для забитых форсунок: лайфхак в бардачке

1:26
Авто

На первый взгляд игла — это исключительно швейный инструмент. Но в автомобиле она может стать настоящим спасением в непредвиденной ситуации. Этот неприметный предмет поможет справиться с одной из распространённых проблем — забитыми форсунками стеклоомывателя.

салон автомобиля
Фото: Freepik by senivpetro
салон автомобиля

Когда игла пригодится

Форсунки стеклоомывателя могут засориться пылью, грязью или мелкими частицами после дождя или долгого простоя автомобиля. В такой момент струя омывающей жидкости ослабевает или вовсе перестаёт подаваться, что делает поездку небезопасной, особенно в плохую погоду.

Как использовать иглу

Всё просто:

  1. Найдите тонкую швейную иглу.
  2. Аккуратно вставьте её в отверстие форсунки.
  3. Плавно покрутите, чтобы убрать засор.

После такой манипуляции система стеклоомывателя снова будет работать, как новая.

Альтернативные инструменты

Если иглы под рукой нет, можно воспользоваться:

  • скрепкой;
  • шпилькой;
  • зубочисткой или другим тонким предметом.

Главное — действовать осторожно, чтобы не повредить отверстие форсунки.

Лайфхак, который стоит запомнить

Благодаря этому простому совету можно быстро решить проблему и избежать дополнительных затрат на диагностику или ремонт. Держите в бардачке иглу или небольшой набор инструментов — это избавит вас от лишних хлопот в дороге.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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