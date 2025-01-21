Спасут ли выкрученные колёса от эвакуации? Ответ вас удивит

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Обратите внимание: на парковке нередко можно заметить автомобили с выкрученными колёсами. Кто-то считает, что это способ избежать эвакуации, а кто-то уверен в его практической пользе. Давайте разберёмся, зачем водители оставляют колёса в таком положении и что из этого миф, а что — реальность.

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Автомобильная парковка

Миф: защита от эвакуации

Бытует мнение, что выкрученные колёса мешают эвакуатору забрать автомобиль. Однако это не соответствует действительности. Современные эвакуаторы оснащены механизмами, которые фиксируют машину вне зависимости от положения колёс. Использовать этот приём как защиту от эвакуации — неэффективно.

Реальность: защита от мелких ДТП

На тесных парковках выкрученные колёса могут помочь избежать мелких повреждений. Если соседняя машина случайно заденет ваш автомобиль, то, скорее всего, удар придётся в шины, а не в кузов. Это снижает вероятность появления царапин и вмятин. Кроме того, такое положение заставляет других водителей парковаться аккуратнее, увеличивая дистанцию и уменьшая риск столкновений.

Требования ПДД: парковка на склонах

Согласно правилам дорожного движения, на наклонных поверхностях колёса должны быть повернуты к бордюру или препятствию. Это мера безопасности, предотвращающая самопроизвольный откат автомобиля, даже если ручной тормоз исправен. Особенно актуально это в зимнее время, когда покрытие дороги может быть скользким.

Минусы для узких улиц

Однако выкрученные колёса не всегда удобны. На узких проездах или в местах с интенсивным движением они могут создавать помехи другим участникам движения, сужая проезд. В таких условиях лучше оставлять колёса ровно, чтобы не мешать манёврам.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.



