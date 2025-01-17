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Как одна звезда изменила наше представление о Вселенной

2:37
Авто

100 лет назад Эдвин Хаббл сделал открытие, которое навсегда изменило науку о космосе. В 1925 году, изучая галактику Андромеды, он обнаружил переменную звезду типа Цефеида, названную V1. Это позволило ему доказать, что так называемая "туманность Андромеды" находится далеко за пределами Млечного Пути. Открытие не только подтвердило существование множества галактик, но и положило начало современной космологии.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Космос

Почему звезда V1 так важна

Звезда V1, расположенная в 2,2 миллионах световых лет от нас, помогла определить истинные масштабы Вселенной. С помощью 100-дюймового телескопа Хукера в обсерватории Маунт-Вилсон Хаббл определил расстояние до галактики Андромеды. Ранее считалось, что все видимые звезды и "туманности" находятся внутри Млечного Пути, но открытие Хаббла разрушило эту теорию, показав, что Млечный Путь — лишь одна из бесчисленных галактик.

Как работает метод Цефеид

Цефеиды — это звезды с переменной яркостью, которая изменяется в зависимости от их массы и возраста. Характерная особенность этих звезд заключается в том, что их период изменения яркости связан с абсолютной светимостью. Это делает их идеальными "маяками" для измерения расстояний в космосе. Открытие Хаббла с использованием звезды V1 стало прорывом в астрономии, позволив впервые точно оценить размеры галактик за пределами Млечного Пути.

Современные исследования V1

К столетию открытия ученые провели наблюдения за звездой V1 с помощью современных технологий. Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд (AAVSO) в течение шести месяцев анализировала её световую кривую, фиксируя моменты максимальной и минимальной яркости. Эти данные позволили телескопу Хаббла продолжить традицию исследований, начатую самим Эдвином Хабблом.

Наследие Хаббла: как это изменило космологию

Открытие звезды V1 стало поворотным моментом для астрономии. Оно положило начало изучению структуры Вселенной и дало толчок созданию модели расширяющейся Вселенной. Сегодня имя Эдвина Хаббла известно каждому, кто интересуется космосом. Его вклад в науку стал символом человеческого стремления понять необъятное.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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