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Колонны грузовиков: как они экономят топливо и создают проблемы

2:29
Авто

На трассах часто можно встретить колонны грузовиков, двигающихся с минимальной дистанцией друг от друга. Это становится неожиданностью для водителей легковушек, особенно при попытке обгона. Почему так происходит и как действовать безопасно?

фура
Фото: wikipediа by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
фура

Почему грузовики едут почти вплотную

  1. Экономия топлива
    Фуры используют эффект воздушного "кармана". Первая машина снижает сопротивление воздуха для тех, кто едет за ней, экономя до 10% топлива.

  2. Скоординированное движение
    Водители фур часто формируют колонны, чтобы двигаться слаженно, особенно при перевозке ценных грузов. Это помогает сократить время в пути.

  3. Подготовка к манёврам
    Обгоны для грузовиков сложны и занимают время. Уменьшение дистанции между машинами позволяет быстрее начать манёвр.

Что говорят правила

Согласно ПДД, водители грузовиков и длинномерных транспортных средств обязаны оставлять безопасное расстояние, чтобы другие автомобили могли их обогнать. Однако это правило часто игнорируется, что чревато штрафом до 1500 рублей.

На практике, особенно на двухполосных трассах, фуры двигаются почти вплотную, создавая опасные ситуации для обгоняющих легковушек.

Как безопасно обогнать колонну

  1. Оцените ситуацию заранее
    Перед началом манёвра убедитесь, что участок дороги достаточен для завершения обгона. Если сомневаетесь, лучше не рисковать.

  2. Сохраняйте спокойствие
    Не торопитесь. Если условия неблагоприятны для обгона, лучше снизить скорость и дождаться удобного момента.

  3. Используйте звуковой сигнал
    Иногда подача сигнала может привлечь внимание водителя фуры, и он позволит вам совершить манёвр, замедлив движение.

  4. Соблюдайте дистанцию
    Не приближайтесь слишком близко к грузовику перед началом обгона. Это даст вам больше времени для реакции.

  5. Будьте готовы к длинному манёвру
    Обгон колонны грузовиков займёт больше времени, чем одного автомобиля. Заранее учитывайте это при планировании манёвра.

Чем опасна спешка

Попытка обогнать колонну грузовиков без тщательной оценки ситуации может привести к аварии. Поспешные решения, особенно на двухполосных трассах, опасны для всех участников движения.

Уточнения

Седельный автомобильный поезд, Автомобильный (седельный) тягач с полуприцепом или в просторечии фу́ра — автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым полуприцепом и прицепами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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