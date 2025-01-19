Простой автомобиля: пять главных опасностей, о которых нужно знать

Мало кто задумывается, что длительное бездействие автомобиля может обернуться рядом неприятностей. Проблемы начинаются сразу после попытки снова использовать транспорт, а некоторые из них могут потребовать значительных затрат на ремонт.
Самая распространённая неприятность после долгого простоя — это разрядка аккумулятора. Даже если всё электрическое оборудование выключено, автомобиль потребляет немного энергии из АКБ. Чтобы избежать этой ситуации:
Долгий простой также может привести к спущенным колесам. Это особенно актуально, если диски имеют микротрещины или потеряли геометрию, а резина уже отслужила свой срок. Регулярно проверяйте состояние шин, обращая внимание на давление и внешний вид.
Лужа масла под машиной после простоя — тревожный сигнал. Основные места утечек:
Первый запуск двигателя может сопровождаться шумами, стуками или чёрным дымом из выхлопной трубы. В большинстве случаев это не повод для паники: двигатель может "прогреться" и вернуться в норму после пробега в пару сотен километров. Но если проблема сохраняется, лучше посетить СТО.
После длительного простоя подвеска может начать издавать посторонние звуки. Первым делом попробуйте:
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.