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Простой автомобиля: пять главных опасностей, о которых нужно знать

2:05
Авто

Мало кто задумывается, что длительное бездействие автомобиля может обернуться рядом неприятностей. Проблемы начинаются сразу после попытки снова использовать транспорт, а некоторые из них могут потребовать значительных затрат на ремонт.

Прикуривание автомобиля
Фото: Freepik by jcomp
Прикуривание автомобиля

Разрядившийся аккумулятор

Самая распространённая неприятность после долгого простоя — это разрядка аккумулятора. Даже если всё электрическое оборудование выключено, автомобиль потребляет немного энергии из АКБ. Чтобы избежать этой ситуации:

  • Проверьте состояние батареи заранее.
  • Не откладывайте замену изношенной АКБ.
  • Приобретите компактный бустер (он же "пускач") — с ним вы сможете завести двигатель даже при разряженной батарее.

Проблемы с шинами

Долгий простой также может привести к спущенным колесам. Это особенно актуально, если диски имеют микротрещины или потеряли геометрию, а резина уже отслужила свой срок. Регулярно проверяйте состояние шин, обращая внимание на давление и внешний вид.

Масляные протечки

Лужа масла под машиной после простоя — тревожный сигнал. Основные места утечек:

  • Сливная пробка.
  • Сальники и прокладки.
  • Датчики.
    Если вы заметили масло, срочно проверьте эти элементы, чтобы избежать серьёзных проблем.

Стук двигателя и черный дым

Первый запуск двигателя может сопровождаться шумами, стуками или чёрным дымом из выхлопной трубы. В большинстве случаев это не повод для паники: двигатель может "прогреться" и вернуться в норму после пробега в пару сотен километров. Но если проблема сохраняется, лучше посетить СТО.

Подвеска и ходовая часть

После длительного простоя подвеска может начать издавать посторонние звуки. Первым делом попробуйте:

  • Прогреть машину в тёплом паркинге.
  • Провести тщательную мойку.
    Если это не помогло, отправляйтесь на диагностику ходовой части.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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