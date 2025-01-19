Простой автомобиля: пять главных опасностей, о которых нужно знать

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Мало кто задумывается, что длительное бездействие автомобиля может обернуться рядом неприятностей. Проблемы начинаются сразу после попытки снова использовать транспорт, а некоторые из них могут потребовать значительных затрат на ремонт.

Фото: Freepik by jcomp Прикуривание автомобиля

Разрядившийся аккумулятор

Самая распространённая неприятность после долгого простоя — это разрядка аккумулятора. Даже если всё электрическое оборудование выключено, автомобиль потребляет немного энергии из АКБ. Чтобы избежать этой ситуации:

Проверьте состояние батареи заранее.

Не откладывайте замену изношенной АКБ.

Приобретите компактный бустер (он же "пускач") — с ним вы сможете завести двигатель даже при разряженной батарее.

Проблемы с шинами

Долгий простой также может привести к спущенным колесам. Это особенно актуально, если диски имеют микротрещины или потеряли геометрию, а резина уже отслужила свой срок. Регулярно проверяйте состояние шин, обращая внимание на давление и внешний вид.

Масляные протечки

Лужа масла под машиной после простоя — тревожный сигнал. Основные места утечек:

Сливная пробка.

Сальники и прокладки.

Датчики.

Если вы заметили масло, срочно проверьте эти элементы, чтобы избежать серьёзных проблем.

Стук двигателя и черный дым

Первый запуск двигателя может сопровождаться шумами, стуками или чёрным дымом из выхлопной трубы. В большинстве случаев это не повод для паники: двигатель может "прогреться" и вернуться в норму после пробега в пару сотен километров. Но если проблема сохраняется, лучше посетить СТО.

Подвеска и ходовая часть

После длительного простоя подвеска может начать издавать посторонние звуки. Первым делом попробуйте:

Прогреть машину в тёплом паркинге.

Провести тщательную мойку.

Если это не помогло, отправляйтесь на диагностику ходовой части.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

