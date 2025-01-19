Завершили обгон через сплошную? Узнайте, как избежать штрафа и лишения прав

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Каждому водителю приходилось сталкиваться с трудной ситуацией: манёвр начинается через прерывистую линию, а заканчивается пересечением сплошной. Но что говорит закон, и как избежать неприятностей?

Фото: flickr.com by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину

Что говорит закон

Согласно пункту 9.1.1 ПДД, движение по встречной полосе, отделённой сплошной линией, строго запрещено. Нарушение влечёт за собой штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение чревато ещё более серьёзными последствиями: водитель может лишиться прав на год.

Раньше завершение манёвра на сплошной не считалось нарушением, если обгон был начат через прерывистую линию. Однако эти правила изменились, и теперь даже завершение обгона в такой ситуации считается нарушением.

Как действовать, чтобы избежать штрафа

1. Планируйте обгон заранее

Перед началом манёвра убедитесь, что участок дороги с прерывистой разметкой достаточно длинный. Зимой, когда разметку заносит снегом, стоит проявить особую внимательность.

2. Соблюдайте знаки и разметку

Внимательно следите за дорожной ситуацией. Если сплошная линия появилась во время обгона, лучше всего вернуться на свою полосу, если это безопасно.

3. Не рискуйте безопасностью

В случае, когда обгон почти завершён, а возврат на свою полосу невозможен, автошколы советуют продолжить манёвр, выбирая наименьшее зло. Создание аварийной ситуации гораздо опаснее, чем нарушение правил.

Когда нарушение можно оспорить

Лишение прав можно избежать, если доказать, что разметка и знаки были не видны из-за погодных условий, например, снегопада. Для этого:

Зафиксируйте состояние дороги на фото или видео с помощью смартфона.

Убедитесь, что в протоколе указаны неблагоприятные условия.

Эти доказательства помогут в суде оспорить наказание.