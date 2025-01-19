Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болит спина между лопаток: причины, лечение, как снять боль
Глобальное уныние — Западные производители алкоголя бьют тревогу из-за спада продаж
Разрешить нельзя блокировать — Трамп превратил ТикТок в элемент пиар-компании
Эти простые трюки преобразят ваш подоконник и комнату
Путешественник потратил тысячу долларов в первый день в Мексике
В России решили упростить продажу драгметаллов
Онколог объяснил, почему невозможно увеличить максимальную продолжительность жизни
Простой автомобиля: пять главных опасностей, о которых нужно знать
Раздвижные двери в современном интерьере: функциональность и стиль в одном

Завершили обгон через сплошную? Узнайте, как избежать штрафа и лишения прав

2:10
Авто

Каждому водителю приходилось сталкиваться с трудной ситуацией: манёвр начинается через прерывистую линию, а заканчивается пересечением сплошной. Но что говорит закон, и как избежать неприятностей?

Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину
Фото: flickr.com by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину

Что говорит закон

Согласно пункту 9.1.1 ПДД, движение по встречной полосе, отделённой сплошной линией, строго запрещено. Нарушение влечёт за собой штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение чревато ещё более серьёзными последствиями: водитель может лишиться прав на год.

Раньше завершение манёвра на сплошной не считалось нарушением, если обгон был начат через прерывистую линию. Однако эти правила изменились, и теперь даже завершение обгона в такой ситуации считается нарушением.

Как действовать, чтобы избежать штрафа

1. Планируйте обгон заранее

Перед началом манёвра убедитесь, что участок дороги с прерывистой разметкой достаточно длинный. Зимой, когда разметку заносит снегом, стоит проявить особую внимательность.

2. Соблюдайте знаки и разметку

Внимательно следите за дорожной ситуацией. Если сплошная линия появилась во время обгона, лучше всего вернуться на свою полосу, если это безопасно.

3. Не рискуйте безопасностью

В случае, когда обгон почти завершён, а возврат на свою полосу невозможен, автошколы советуют продолжить манёвр, выбирая наименьшее зло. Создание аварийной ситуации гораздо опаснее, чем нарушение правил.

Когда нарушение можно оспорить

Лишение прав можно избежать, если доказать, что разметка и знаки были не видны из-за погодных условий, например, снегопада. Для этого:

  • Зафиксируйте состояние дороги на фото или видео с помощью смартфона.
  • Убедитесь, что в протоколе указаны неблагоприятные условия.

Эти доказательства помогут в суде оспорить наказание.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Садоводство, цветоводство
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение Аудио 
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
Новости спорта
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Последние материалы
Путешественник потратил тысячу долларов в первый день в Мексике
В России решили упростить продажу драгметаллов
Онколог объяснил, почему невозможно увеличить максимальную продолжительность жизни
Простой автомобиля: пять главных опасностей, о которых нужно знать
Раздвижные двери в современном интерьере: функциональность и стиль в одном
Мышцы как у богатыря вам гарантированы: это бытовое занятие оказалось эффективнее жима штанги
Блонзинг: новый тренд в макияже, который изменит ваш ежедневный ритуал
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Как вернуть коже здоровье после зимних холодов: 6 моментов, о которых важно помнить при уходе за собой
Почему кошки ненавидят воду: вся правда о пушистых пловцах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.