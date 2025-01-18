Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Елизавету Боярскую тронуло видео, на котором лебедь обнимает волонтёра
Терапевт предостерегла россиян от ненормированного рабочего графика
Зима не страшна: 8 простых правил, которые помогут сохранить здоровье кожи в холода
11 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий в новых регионах России
Клинический анализ крови: зачем он нужен и что показывает
Как избавиться от жира на сковороде: советы, которые работают
Хотите кофе прямо с подоконника? Выращиваем кофейное дерево
Мурена с тёмной окраской: новый вид из эстуарных вод
Что избегать: культуры, неподходящие для посадки после петрушки

Как одна мелкая деталь способна улучшить работу мотора — неожиданный метод

2:14
Авто

Знаете ли вы, что даже мелкие детали могут повлиять на производительность двигателя? Например, правильная установка свечей зажигания способна увеличить мощность мотора на 2%! Такой интересный метод, позаимствованный из автоспорта, раскрыл владелец сервисного центра по ремонту ДВС в интервью порталу njcar.ru.

свечи зажигания
Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
свечи зажигания

Зачем важен угол установки свечи

Большинство автовладельцев полагают, что достаточно просто затянуть свечу до упора. Но эксперты утверждают обратное. В спортивных автомобилях угол установки свечи имеет большое значение. Искра, возникающая при зажигании, должна оптимально взаимодействовать с топливно-воздушной смесью. Если зазор свечи ориентирован в правильном направлении, процесс горения становится эффективнее, а двигатель работает мощнее.

Как это работает

Суть метода в том, чтобы искровой зазор свечи "смотрел" в сторону удаленной зоны камеры сгорания. Это достигается двумя способами:

  • Отбор подходящих свечей. Среди множества образцов выбираются те, которые идеально подходят.
  • Использование корректирующих шайб. Такие шайбы позволяют регулировать глубину и угол установки свечи.

Благодаря этим методам искра быстрее воспламеняет смесь, а пламя равномерно распространяется по камере сгорания. Это устраняет риск "гашения" пламени у стенок цилиндра, улучшая КПД двигателя.

Результаты экспериментов

Специалисты провели сравнительный анализ двигателя при случайной и точной ориентации свечей. Итог: правильное расположение электродов увеличивает мощность мотора на 2%, снижая расход топлива. Однако ошибка в установке может привести к неприятным последствиям. Например, мотор может начать вибрировать на холостых оборотах.

Свечи с несколькими электродами: исключение из правил

Интересно, что свечи с несколькими электродами менее зависимы от точной ориентации. Они создают искру сразу в нескольких направлениях, что делает их универсальным вариантом для двигателей.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Садоводство, цветоводство
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Последние материалы
Как одна мелкая деталь способна улучшить работу мотора — неожиданный метод
Елизавету Боярскую тронуло видео, на котором лебедь обнимает волонтёра
Терапевт предостерегла россиян от ненормированного рабочего графика
Зима не страшна: 8 простых правил, которые помогут сохранить здоровье кожи в холода
11 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий в новых регионах России
Клинический анализ крови: зачем он нужен и что показывает
Как избавиться от жира на сковороде: советы, которые работают
Хотите кофе прямо с подоконника? Выращиваем кофейное дерево
Мурена с тёмной окраской: новый вид из эстуарных вод
Что избегать: культуры, неподходящие для посадки после петрушки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.