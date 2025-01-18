Как одна мелкая деталь способна улучшить работу мотора — неожиданный метод

Знаете ли вы, что даже мелкие детали могут повлиять на производительность двигателя? Например, правильная установка свечей зажигания способна увеличить мощность мотора на 2%! Такой интересный метод, позаимствованный из автоспорта, раскрыл владелец сервисного центра по ремонту ДВС в интервью порталу njcar.ru.
Большинство автовладельцев полагают, что достаточно просто затянуть свечу до упора. Но эксперты утверждают обратное. В спортивных автомобилях угол установки свечи имеет большое значение. Искра, возникающая при зажигании, должна оптимально взаимодействовать с топливно-воздушной смесью. Если зазор свечи ориентирован в правильном направлении, процесс горения становится эффективнее, а двигатель работает мощнее.
Суть метода в том, чтобы искровой зазор свечи "смотрел" в сторону удаленной зоны камеры сгорания. Это достигается двумя способами:
Благодаря этим методам искра быстрее воспламеняет смесь, а пламя равномерно распространяется по камере сгорания. Это устраняет риск "гашения" пламени у стенок цилиндра, улучшая КПД двигателя.
Специалисты провели сравнительный анализ двигателя при случайной и точной ориентации свечей. Итог: правильное расположение электродов увеличивает мощность мотора на 2%, снижая расход топлива. Однако ошибка в установке может привести к неприятным последствиям. Например, мотор может начать вибрировать на холостых оборотах.
Интересно, что свечи с несколькими электродами менее зависимы от точной ориентации. Они создают искру сразу в нескольких направлениях, что делает их универсальным вариантом для двигателей.
Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.