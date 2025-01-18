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Почему штрафы за тонировку не пугают водителей? Основные причины

2:31
Авто

Несмотря на многолетний запрет на тонировку лобового и боковых стекол, автомобили с тонированными стеклами остаются обычным явлением, особенно в крупных городах. Откуда такая массовая популярность нарушения?

тонировка автомобиля
Фото: wikipedia by Alexandre Prévo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
тонировка автомобиля

ГОСТ 1988 года и первые запреты

В 1988 году был введен ГОСТ, который ограничил светопропускание передних стекол минимум на уровне 75%. Этот стандарт фактически запретил использование тонировочных пленок. Однако долгое время закон оставался лишь формальностью: контроль за его соблюдением был минимальным, а наказания отсутствовали.

Усиление контроля в 2012 году

Ситуация изменилась в 2012 году, когда в России ужесточили санкции за нарушение правил тонировки. Помимо штрафа, водителей начали наказывать запретом на эксплуатацию автомобиля до устранения нарушения. Начались регулярные рейды, особенно в крупных городах, что, казалось бы, должно было положить конец массовой тонировке. Но этого не произошло.

Почему водители продолжают нарушать

Штрафы, которые не пугают

Основная причина игнорирования запрета — низкий штраф. За нарушение правил тонировки водителю грозит всего 500 рублей. Если оплатить его в течение 20 дней, сумма уменьшается до 375 рублей. Для большинства автовладельцев это незначительные расходы.

Современные технологии

Современные съемные тонировочные пленки сделали обход закона еще проще. Их легко снять при остановке инспектором и быстро установить обратно после. В результате водители практически не сталкиваются с реальными неудобствами.

Редкость санкций

Даже несмотря на регулярные рейды, протоколы оформляются далеко не всегда. В большинстве случаев достаточно снять пленку на месте, чтобы избежать дальнейших проблем. Однако, как отмечают специалисты, многие водители повторно наклеивают пленку сразу после устранения нарушения.

Запрет на тонировку в России фактически не работает. Минимальный штраф и возможность обойти закон с помощью современных технологий сводят на нет все усилия по контролю. Пока санкции не станут ощутимее, а контроль не усилится, массовое игнорирование запрета продолжится.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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