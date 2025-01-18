Почему штрафы за тонировку не пугают водителей? Основные причины

Несмотря на многолетний запрет на тонировку лобового и боковых стекол, автомобили с тонированными стеклами остаются обычным явлением, особенно в крупных городах. Откуда такая массовая популярность нарушения?
В 1988 году был введен ГОСТ, который ограничил светопропускание передних стекол минимум на уровне 75%. Этот стандарт фактически запретил использование тонировочных пленок. Однако долгое время закон оставался лишь формальностью: контроль за его соблюдением был минимальным, а наказания отсутствовали.
Ситуация изменилась в 2012 году, когда в России ужесточили санкции за нарушение правил тонировки. Помимо штрафа, водителей начали наказывать запретом на эксплуатацию автомобиля до устранения нарушения. Начались регулярные рейды, особенно в крупных городах, что, казалось бы, должно было положить конец массовой тонировке. Но этого не произошло.
Основная причина игнорирования запрета — низкий штраф. За нарушение правил тонировки водителю грозит всего 500 рублей. Если оплатить его в течение 20 дней, сумма уменьшается до 375 рублей. Для большинства автовладельцев это незначительные расходы.
Современные съемные тонировочные пленки сделали обход закона еще проще. Их легко снять при остановке инспектором и быстро установить обратно после. В результате водители практически не сталкиваются с реальными неудобствами.
Даже несмотря на регулярные рейды, протоколы оформляются далеко не всегда. В большинстве случаев достаточно снять пленку на месте, чтобы избежать дальнейших проблем. Однако, как отмечают специалисты, многие водители повторно наклеивают пленку сразу после устранения нарушения.
Запрет на тонировку в России фактически не работает. Минимальный штраф и возможность обойти закон с помощью современных технологий сводят на нет все усилия по контролю. Пока санкции не станут ощутимее, а контроль не усилится, массовое игнорирование запрета продолжится.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.