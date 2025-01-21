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Замерзший двигатель: как оживить машину зимой

2:03
Авто

Зимой запуск двигателя автомобиля может стать настоящим испытанием. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова поделилась с изданием "РГ" практическими советами, как справиться с этой проблемой.

Машина, застрявшая в снегу
Фото: Freepik by gpointstudio
Машина, застрявшая в снегу

Почему возникают трудности с запуском в мороз

Густое масло: При низких температурах масло теряет текучесть, что увеличивает сопротивление при запуске двигателя.
Снижение испаряемости топлива: Холодное топливо плохо воспламеняется, усложняя процесс запуска.

Что можно сделать самостоятельно?

1. Не сажайте аккумулятор (АКБ)
Попытки завести автомобиль зимой требуют больше энергии от батареи.

  • Не держите стартер включенным дольше 10 секунд.
  • Если мотор не запустился после двух попыток, сделайте перерыв, чтобы избежать разрядки АКБ.

2. Используйте аэрозоль для запуска
Специальные средства облегчают холодный старт.

  • Снимите воздушный фильтр.
  • Распылите аэрозоль в воздухозаборник, следуя инструкциям.

3. Добавьте антигель в топливо
Антигель помогает разжижить топливо при низких температурах.

  • Лучше добавлять его заранее, при заправке.
  • Учтите, что средство действует не мгновенно и требует времени.

4. Примените дополнительный аккумулятор (бустер)
Компактный бустер помогает повысить заряд АКБ для запуска.

  • Подключите его к аккумулятору автомобиля.
  • Он обеспечит больше энергии для искры и увеличит шансы на успешный старт.

5. Запуск с буксировкой (только для автомобилей с МКПП)
Если другие методы не сработали, можно попробовать завести автомобиль "с толкача".

  • Попросите кого-то разогнать машину до 10-15 км/ч.
  • Включите зажигание, переключитесь на третью передачу и плавно отпустите сцепление.
  • Этот метод не подходит для автомобилей с АКПП.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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