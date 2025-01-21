Замерзший двигатель: как оживить машину зимой

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Зимой запуск двигателя автомобиля может стать настоящим испытанием. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова поделилась с изданием "РГ" практическими советами, как справиться с этой проблемой.

Фото: Freepik by gpointstudio Машина, застрявшая в снегу

Почему возникают трудности с запуском в мороз

Густое масло: При низких температурах масло теряет текучесть, что увеличивает сопротивление при запуске двигателя.

Снижение испаряемости топлива: Холодное топливо плохо воспламеняется, усложняя процесс запуска.

Что можно сделать самостоятельно?

1. Не сажайте аккумулятор (АКБ)

Попытки завести автомобиль зимой требуют больше энергии от батареи.

Не держите стартер включенным дольше 10 секунд.

Если мотор не запустился после двух попыток, сделайте перерыв, чтобы избежать разрядки АКБ.

2. Используйте аэрозоль для запуска

Специальные средства облегчают холодный старт.

Снимите воздушный фильтр.

Распылите аэрозоль в воздухозаборник, следуя инструкциям.

3. Добавьте антигель в топливо

Антигель помогает разжижить топливо при низких температурах.

Лучше добавлять его заранее, при заправке.

Учтите, что средство действует не мгновенно и требует времени.

4. Примените дополнительный аккумулятор (бустер)

Компактный бустер помогает повысить заряд АКБ для запуска.

Подключите его к аккумулятору автомобиля.

Он обеспечит больше энергии для искры и увеличит шансы на успешный старт.

5. Запуск с буксировкой (только для автомобилей с МКПП)

Если другие методы не сработали, можно попробовать завести автомобиль "с толкача".