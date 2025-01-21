Замерзший двигатель: как оживить машину зимой

Зимой запуск двигателя автомобиля может стать настоящим испытанием. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова поделилась с изданием "РГ" практическими советами, как справиться с этой проблемой.
Густое масло: При низких температурах масло теряет текучесть, что увеличивает сопротивление при запуске двигателя.
Снижение испаряемости топлива: Холодное топливо плохо воспламеняется, усложняя процесс запуска.
1. Не сажайте аккумулятор (АКБ)
Попытки завести автомобиль зимой требуют больше энергии от батареи.
2. Используйте аэрозоль для запуска
Специальные средства облегчают холодный старт.
3. Добавьте антигель в топливо
Антигель помогает разжижить топливо при низких температурах.
4. Примените дополнительный аккумулятор (бустер)
Компактный бустер помогает повысить заряд АКБ для запуска.
5. Запуск с буксировкой (только для автомобилей с МКПП)
Если другие методы не сработали, можно попробовать завести автомобиль "с толкача".
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