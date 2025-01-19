Toyota Corolla Cross возвращается в Россию: новый уровень комфорта за 3,99 млн

Продажи японского кроссовера Toyota Corolla Cross вновь стартовали в России. Автомобиль попал на рынок по схеме параллельного импорта, что позволяет обходить ограничения и возвращать популярные модели в салоны, сообщает "За рулем".
На российский рынок поступила версия Deluxe Edition, которая оценивается в 3,99 млн рублей. Кроссовер производится на заводе Toyota, созданном совместно с китайской компанией FAW. Модель построена на глобальной модульной платформе TNGA и оснащена передней подвеской типа McPherson.
Под капотом Toyota Corolla Cross установлен 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод — передний.
Габариты автомобиля составляют 4,46 метра в длину, что делает его компактным и удобным для городских условий.
Deluxe Edition отличается богатым набором опций:
Это делает автомобиль привлекательным выбором для тех, кто ценит комфорт и современные технологии.
Интересно, что Toyota Corolla Cross уже появлялась в России по схеме параллельного импорта. Прошлым летом в продаже была более простая версия кроссовера, которую дилеры предлагали за 2,99 млн рублей.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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