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Toyota Corolla Cross возвращается в Россию: новый уровень комфорта за 3,99 млн

1:39
Авто

Продажи японского кроссовера Toyota Corolla Cross вновь стартовали в России. Автомобиль попал на рынок по схеме параллельного импорта, что позволяет обходить ограничения и возвращать популярные модели в салоны, сообщает "За рулем".

Toyota COROLLA CROSS HYBRID Z 2WD
Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota COROLLA CROSS HYBRID Z 2WD

Стоимость и комплектация

На российский рынок поступила версия Deluxe Edition, которая оценивается в 3,99 млн рублей. Кроссовер производится на заводе Toyota, созданном совместно с китайской компанией FAW. Модель построена на глобальной модульной платформе TNGA и оснащена передней подвеской типа McPherson.

Технические характеристики

Под капотом Toyota Corolla Cross установлен 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод — передний.

Габариты автомобиля составляют 4,46 метра в длину, что делает его компактным и удобным для городских условий.

Оснащение и возможности

Deluxe Edition отличается богатым набором опций:

  • Адаптивный круиз-контроль
  • Цифровая приборная панель
  • Датчики освещения
  • Системы помощи водителю (ассистенты)

Это делает автомобиль привлекательным выбором для тех, кто ценит комфорт и современные технологии.

История продаж

Интересно, что Toyota Corolla Cross уже появлялась в России по схеме параллельного импорта. Прошлым летом в продаже была более простая версия кроссовера, которую дилеры предлагали за 2,99 млн рублей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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