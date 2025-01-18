Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль

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При покупке подержанного автомобиля важно тщательно проверить его состояние. Некоторые поломки могут обойтись слишком дорого, и такие машины лучше не брать. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр выделил несколько критических неисправностей, с которыми стоит быть особенно осторожным, сообщает "За рулем".

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Проблемы с двигателем

Одной из самых дорогих и сложных неисправностей является поломка двигателя. Особое внимание стоит обратить на турбину: её ремонт или замена могут вылиться в значительные расходы. Даже небольшие дефекты двигателя могут стать причиной больших проблем в будущем.

Повреждения кузова

Ян Хайцеэр подчеркнул, что повреждения лонжеронов и стоек кузова — серьёзный повод отказаться от покупки. Эти элементы обеспечивают жёсткость конструкции автомобиля, а их восстановление зачастую не только дорогостоящее, но и небезопасное.

Проблемы с электроникой

Неисправности в системе электрооборудования также попали в список. Современные автомобили всё больше зависят от электроники, и её ремонт или диагностика могут быть крайне затратными и трудоёмкими.

Поломка трансмиссии

Эксперт предупреждает, что неисправная коробка передач — ещё одна причина отказаться от сделки. Ремонт трансмиссии стоит недёшево, а в некоторых случаях он может оказаться нерентабельным.

Возможные компромиссы

Вместе с тем Хайцеэр отметил, что неудовлетворительное состояние элементов подвески, рулевого управления или тормозных дисков — не столь критично. Эти детали подлежат замене без значительных затрат. В таких случаях можно попытаться договориться с продавцом о снижении цены.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

