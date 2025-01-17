Как выбрать доступный кроссовер: 7 моделей от российских заводов

Сегодня российские автозаводы выпускают кроссоверы, которые отличаются не только доступной ценой, но и неплохими техническими характеристиками. Вот несколько моделей, которые можно приобрести в нашей стране, сообщает "За рулем".

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ москвич 6

Москвич 3

Эта модель считается одной из самых бюджетных. Ее собирают на бывшем заводе Renault в Москве. Начальная стоимость — 1,7 млн рублей, топовая версия обойдется в 1,9 млн рублей. Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 136 л. с., трансмиссия — 6-ступенчатая механика или вариатор. Привод исключительно передний.

SWM G01

Китайский SWM G01 выпускают на калининградском заводе "Автотор". Его стоимость — 2 409 600 рублей, но с учетом скидки 633 600 рублей он становится более доступным. Модель оснащена турбомотором объемом 1,5 литра на 139 л. с. и 7-ступенчатым роботом.

BAIC X35

Еще один представитель китайского автопрома — BAIC X35, также производимый на "Автоторе". Под капотом у него 1,5-литровый двигатель мощностью 136 л. с. с вариатором. Начальная стоимость автомобиля — 2 225 000 рублей, однако предусмотрена скидка в 350 тыс. рублей.

Kaiyi X3

Kaiyi X3 называют конкурентом Москвича 3. Его тоже собирают на "Автоторе". Мощность 1,5-литрового мотора составляет 113 л. с., а стоимость начинается от 2 238 000 рублей.

Haval M6

Этот автомобиль производят в Калуге. Haval M6 доступен с механической или автоматической коробкой передач. Цены стартуют с 2 279 000 рублей за базовую комплектацию и доходят до 2 399 000 рублей. Мощность двигателя составляет 143 л. с., объем — 1,5 литра.

XCite X-Cross 7

Эту модель выпускают на бывшем заводе Nissan в Петербурге, а реализуют через дилерские центры Lada. Автомобиль напоминает Chery Tiggo 7 Pro в старой версии. Комплектации две, а цены стартуют от 2 499 000 рублей. Мотор объемом 1,5 литра выдает 147 л. с., трансмиссия — вариатор.

Solaris HC

Solaris HC — обновленный Hyundai Creta, который собирают на заводе в Петербурге. Машина оснащена двигателями объемом 1,6 л (123-121 л. с. в зависимости от типа привода) или 2,0 л (149 л. с.). Трансмиссия — 6-ступенчатая механика либо классический автомат.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle) — изначально североамериканский тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим кузовом, но при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

