Вторичный рынок китайских авто: сколько вы потеряете через год

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Автомобили китайских брендов становятся все более популярными, но их стоимость на вторичном рынке падает стремительнее, чем у конкурентов. Профессиональный автоподборщик и автоблогер Игорь Шагапов рассказал, какие модели выгоднее приобретать и чего ожидать от "китайцев" через год-два после покупки.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval Jolion

Насколько падают цены на китайские авто?

По данным агрегатора "Автокод Поиск", такие популярные модели, как Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion, теряют до 1/3 своей стоимости уже за первый год эксплуатации. Например, автомобиль стоимостью 3 млн рублей через два года можно найти на вторичном рынке за 2 млн рублей.

"Есть ценники и выше, но такие авто висят долго. За такие деньги покупатели предпочитают проверенные европейские, японские или корейские марки", — поясняет Шагапов.

Особенности премиальных китайских авто

Премиальные китайские бренды, такие как Zeekr, теряют в цене еще сильнее. На досках объявлений годовалый автомобиль может стоить столько же, сколько новый, или даже дешевле. Причина в том, что изначально цены, указанные на сайте производителя, не включают стоимость доставки и допоборудования.

"Например, новый Zeekr за 7 млн рублей через дилера может обойтись вам в 8,5 млн рублей. Тем временем на вторичке он будет стоить около 6,5 млн", — отмечает эксперт.

Почему китайские авто теряют в цене

Непопулярность на вторичном рынке

Автомобили из Китая пока не вызывают доверия у большинства покупателей подержанных машин.

Автомобили из Китая пока не вызывают доверия у большинства покупателей подержанных машин. Быстрое обесценивание дорогих моделей

Чем выше стоимость нового автомобиля, тем сильнее он теряет в цене на вторичке.

Чем выше стоимость нового автомобиля, тем сильнее он теряет в цене на вторичке. Конкуренция с проверенными брендами

Покупатели чаще выбирают подержанные европейские, японские или корейские авто, считая их более надежными.

Советы покупателям

Рассмотрите китайские авто, если планируете долгое владение

Если вы покупаете машину на 2-3 года или больше, снижение стоимости будет менее критичным.

Если вы покупаете машину на 2-3 года или больше, снижение стоимости будет менее критичным. Изучайте цены на вторичном рынке

Годовалые или двухгодовалые китайские авто можно приобрести значительно дешевле новых.

Годовалые или двухгодовалые китайские авто можно приобрести значительно дешевле новых. Премиум-сегмент: осторожность в выборе

Покупка премиальных китайских автомобилей требует тщательного анализа стоимости доставки и возможных скрытых расходов.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.



