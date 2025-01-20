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Вторичный рынок китайских авто: сколько вы потеряете через год

2:41
Авто

Автомобили китайских брендов становятся все более популярными, но их стоимость на вторичном рынке падает стремительнее, чем у конкурентов. Профессиональный автоподборщик и автоблогер Игорь Шагапов рассказал, какие модели выгоднее приобретать и чего ожидать от "китайцев" через год-два после покупки.

Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Jolion

Насколько падают цены на китайские авто?

По данным агрегатора "Автокод Поиск", такие популярные модели, как Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion, теряют до 1/3 своей стоимости уже за первый год эксплуатации. Например, автомобиль стоимостью 3 млн рублей через два года можно найти на вторичном рынке за 2 млн рублей.

"Есть ценники и выше, но такие авто висят долго. За такие деньги покупатели предпочитают проверенные европейские, японские или корейские марки", — поясняет Шагапов.

Особенности премиальных китайских авто

Премиальные китайские бренды, такие как Zeekr, теряют в цене еще сильнее. На досках объявлений годовалый автомобиль может стоить столько же, сколько новый, или даже дешевле. Причина в том, что изначально цены, указанные на сайте производителя, не включают стоимость доставки и допоборудования.

"Например, новый Zeekr за 7 млн рублей через дилера может обойтись вам в 8,5 млн рублей. Тем временем на вторичке он будет стоить около 6,5 млн", — отмечает эксперт.

Почему китайские авто теряют в цене

  • Непопулярность на вторичном рынке
    Автомобили из Китая пока не вызывают доверия у большинства покупателей подержанных машин.
  • Быстрое обесценивание дорогих моделей
    Чем выше стоимость нового автомобиля, тем сильнее он теряет в цене на вторичке.
  • Конкуренция с проверенными брендами
    Покупатели чаще выбирают подержанные европейские, японские или корейские авто, считая их более надежными.

Советы покупателям

  • Рассмотрите китайские авто, если планируете долгое владение
    Если вы покупаете машину на 2-3 года или больше, снижение стоимости будет менее критичным.
  • Изучайте цены на вторичном рынке
    Годовалые или двухгодовалые китайские авто можно приобрести значительно дешевле новых.
  • Премиум-сегмент: осторожность в выборе

Покупка премиальных китайских автомобилей требует тщательного анализа стоимости доставки и возможных скрытых расходов.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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