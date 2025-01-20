Вторичный рынок китайских авто: сколько вы потеряете через год

Автомобили китайских брендов становятся все более популярными, но их стоимость на вторичном рынке падает стремительнее, чем у конкурентов. Профессиональный автоподборщик и автоблогер Игорь Шагапов рассказал, какие модели выгоднее приобретать и чего ожидать от "китайцев" через год-два после покупки.
По данным агрегатора "Автокод Поиск", такие популярные модели, как Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion, теряют до 1/3 своей стоимости уже за первый год эксплуатации. Например, автомобиль стоимостью 3 млн рублей через два года можно найти на вторичном рынке за 2 млн рублей.
"Есть ценники и выше, но такие авто висят долго. За такие деньги покупатели предпочитают проверенные европейские, японские или корейские марки", — поясняет Шагапов.
Премиальные китайские бренды, такие как Zeekr, теряют в цене еще сильнее. На досках объявлений годовалый автомобиль может стоить столько же, сколько новый, или даже дешевле. Причина в том, что изначально цены, указанные на сайте производителя, не включают стоимость доставки и допоборудования.
"Например, новый Zeekr за 7 млн рублей через дилера может обойтись вам в 8,5 млн рублей. Тем временем на вторичке он будет стоить около 6,5 млн", — отмечает эксперт.
Покупка премиальных китайских автомобилей требует тщательного анализа стоимости доставки и возможных скрытых расходов.
Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.