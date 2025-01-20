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Чем опасны дефекты дешёвых стекол для вашего автомобиля

1:27
Авто

Покупка неоригинальных автомобильных стекол может показаться выгодным решением, но она таит в себе множество скрытых рисков. Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий объяснил, почему такие стекла уступают оригинальным по качеству и безопасности.

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

Основные проблемы дешёвых автостекол

  • Низкая устойчивость к повреждениям
    Недорогие стекла легко повреждаются. Даже небольшой удар камня может привести к появлению трещин, требующих замены.
  • Неравномерная толщина и дефекты
    Дешёвые стекла часто имеют неровности и дефекты, которые искажают видимость. Эти недостатки особенно заметны ночью или в плохую погоду: свет фар встречных автомобилей может создавать ослепляющий эффект.
  • Быстрое старение
    Под воздействием ультрафиолета такие стекла быстро теряют прозрачность. Через несколько месяцев эксплуатации появляются царапины, желтизна и мутность, что ухудшает обзор и портит внешний вид автомобиля.

Последствия экономии на стеклах

Попытка сэкономить на автостеклах может привести к следующим проблемам:

  • Частая замена стекол из-за их низкой долговечности.
  • Ухудшение безопасности: искажения и плохая видимость повышают риск аварий.
  • Дополнительные расходы на ремонт или замену.

Уточнения

Стекло́ — вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека. Стекло структурно аморфно и изотропно.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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