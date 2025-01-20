Чем опасны дефекты дешёвых стекол для вашего автомобиля

Покупка неоригинальных автомобильных стекол может показаться выгодным решением, но она таит в себе множество скрытых рисков. Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий объяснил, почему такие стекла уступают оригинальным по качеству и безопасности.
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла
Основные проблемы дешёвых автостекол
Низкая устойчивость к повреждениям Недорогие стекла легко повреждаются. Даже небольшой удар камня может привести к появлению трещин, требующих замены.
Неравномерная толщина и дефекты Дешёвые стекла часто имеют неровности и дефекты, которые искажают видимость. Эти недостатки особенно заметны ночью или в плохую погоду: свет фар встречных автомобилей может создавать ослепляющий эффект.
Быстрое старение Под воздействием ультрафиолета такие стекла быстро теряют прозрачность. Через несколько месяцев эксплуатации появляются царапины, желтизна и мутность, что ухудшает обзор и портит внешний вид автомобиля.
Последствия экономии на стеклах
Попытка сэкономить на автостеклах может привести к следующим проблемам:
Частая замена стекол из-за их низкой долговечности.
Ухудшение безопасности: искажения и плохая видимость повышают риск аварий.
Дополнительные расходы на ремонт или замену.
Уточнения
Стекло́ — вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека. Стекло структурно аморфно и изотропно.