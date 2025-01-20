Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как на трех метрах разместить все необходимое: секреты маленького санузла
Погодные условия против календаря: как не ошибиться с посадкой помидоров
Остеохондроз и молодёжь: болезнь, которую можно остановить
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела
Не только еда: шесть неожиданных причин прибавки в весе
Уборка без воды: как подготовить овощи к зимнему хранению
Гастроэнтеролог Белоусов назвал худшее пищевое сочетание для желудка
Ботокс в пятки: мода или угроза здоровью
Откройте для себя спокойствие Киото в бамбуковых садах

Зимний кошмар для кузова: как защитить машину от реагентов

2:19
Авто

Зимний период становится настоящим испытанием для кузова автомобиля. Влага, химические реагенты и перепады температур ускоряют процессы коррозии, разрушая лакокрасочное покрытие и металл. Эксперты поделились эффективными способами ухода за автомобилем в холодное время года.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Факторы, ускоряющие коррозию зимой

  1. Влажность
    Вода — катализатор электрохимических процессов, которые негативно влияют на металл.
  2. Соль и реагенты
    Эти вещества растворяют лед, но при этом значительно ускоряют разрушение кузова.
  3. Колебания температуры
    Постоянное замерзание и оттаивание воды в трещинах приводит к разрушению лакокрасочного слоя.
  4. Механические повреждения
    Царапины и сколы становятся "входными воротами" для влаги и химикатов.

Как защитить кузов автомобиля зимой

  1. Восстановление повреждений
    При обнаружении царапин и сколов на кузове их следует сразу обработать краской или лаком, чтобы предотвратить проникновение влаги.
  2. Нанесение защитных покрытий
    Используйте воск, жидкое стекло или керамическое покрытие. Эти средства создают водоотталкивающий слой, защищая лакокрасочное покрытие от реагентов и осадков.
  3. Антикоррозийная обработка
    Для автомобилей старше 7-10 лет рекомендуется обработка антикоррозийными средствами, чтобы защитить наиболее уязвимые участки кузова.
  4. Регулярная мойка
    Мойте автомобиль не реже 1-2 раз в месяц, чтобы удалить остатки соли и химических реагентов. Используйте теплую воду и специальные шампуни, которые бережно очищают кузов.
  5. Использование защитных чехлов
    Чехлы помогут предотвратить контакт кузова с осадками и загрязнениями. Выбирайте непромокаемые модели, которые не прилегают слишком плотно, чтобы избежать трения.

Почему важен уход за кузовом

Забота о лакокрасочном покрытии автомобиля не только продлевает срок службы кузова, но и сохраняет его эстетичный вид. Пренебрежение защитными мерами может привести к дорогостоящему ремонту, включающему восстановление покрытия или замену деталей.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Наука и техника
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях Аудио 
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Венесуэла стабилизировала экономику и готова к давлению Трама Любовь Степушова Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Последние материалы
Откройте для себя спокойствие Киото в бамбуковых садах
Эффективно изменили образование — в Америке бьют тревогу из-за низкого уровня знаний у школьников
Какие продукты со стола могут стоить кошке жизни
Названо лучшее время суток для занятий спортом
Ароматические свечи: почему их уют может быть опасен для легких
День Х наступил! Вот что будет с курсом рубля после инаугурации Трампа
Почему запрещено пить кофе натощак? Откажитесь от этой привычки
Найти козла отпущения — Запад собирается списать провалы ВСУ на Сырского
Как подготовить ребенка к появлению щенка в доме? Советы родителям
Радиация вокруг нас: как спасти себя от облучения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.