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Секреты ухода за колесными арками: как избежать зимних проблем

1:39
Авто

Зимой снег и наледь в колесных арках становятся настоящей проблемой для автовладельцев. Михаил Колодочкин, эксперт издания "За рулем", поделился простыми и эффективными методами борьбы с этой неприятностью.

Зимняя резина
Фото: Freepik by maniacvector
Зимняя резина

Профилактика: обработка подкрылков

Чтобы предотвратить образование наледи, важно заранее обработать подкрылки защитными составами.

Вот наиболее популярные варианты:

  • Смазка WD-40 и аналогичные средства — создают защитный слой, предотвращая налипание снега.
  • Отработанное моторное масло — более доступный вариант, который также предотвращает образование наледи.
  • Смесь воды с глицерином — простой и бюджетный способ.
  • Обычное сало — необычный, но действенный метод, используемый некоторыми автолюбителями.

Устранение снега и наледи

Если наледь уже образовалась, действуйте следующим образом:

  • Автомойка: Самый простой и безопасный способ быстро удалить снег и лед.
  • Теплый гараж: Парковка в теплом помещении позволяет наледи растаять естественным образом.

Важно помнить, что использовать строительный фен для удаления наледи категорически нельзя. Высокая температура может повредить пластиковые элементы автомобиля.

Почему важно бороться с наледью

Регулярная профилактика и обработка защитными составами помогут избежать таких проблем, как:

  • Повреждение подкрылков и колесных арок.
  • Ухудшение управляемости автомобиля из-за налипшего снега.
  • Повышенный риск коррозии металлических элементов.

Уточнения

На́ледь — слой льда, возникающий на плоскости земли, льда, инженерных сооружений при эпизодическом истекании вод гидросферы или техногенных вод.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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