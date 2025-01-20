Секреты ухода за колесными арками: как избежать зимних проблем

Зимой снег и наледь в колесных арках становятся настоящей проблемой для автовладельцев. Михаил Колодочкин, эксперт издания "За рулем", поделился простыми и эффективными методами борьбы с этой неприятностью.
Чтобы предотвратить образование наледи, важно заранее обработать подкрылки защитными составами.
Вот наиболее популярные варианты:
Если наледь уже образовалась, действуйте следующим образом:
Важно помнить, что использовать строительный фен для удаления наледи категорически нельзя. Высокая температура может повредить пластиковые элементы автомобиля.
Регулярная профилактика и обработка защитными составами помогут избежать таких проблем, как:
На́ледь — слой льда, возникающий на плоскости земли, льда, инженерных сооружений при эпизодическом истекании вод гидросферы или техногенных вод.
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