Секреты ухода за колесными арками: как избежать зимних проблем

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Зимой снег и наледь в колесных арках становятся настоящей проблемой для автовладельцев. Михаил Колодочкин, эксперт издания "За рулем", поделился простыми и эффективными методами борьбы с этой неприятностью.

Фото: Freepik by maniacvector Зимняя резина

Профилактика: обработка подкрылков

Чтобы предотвратить образование наледи, важно заранее обработать подкрылки защитными составами.

Вот наиболее популярные варианты:

Смазка WD-40 и аналогичные средства — создают защитный слой, предотвращая налипание снега.

Отработанное моторное масло — более доступный вариант, который также предотвращает образование наледи.

Смесь воды с глицерином — простой и бюджетный способ.

Обычное сало — необычный, но действенный метод, используемый некоторыми автолюбителями.

Устранение снега и наледи

Если наледь уже образовалась, действуйте следующим образом:

Автомойка: Самый простой и безопасный способ быстро удалить снег и лед.

Теплый гараж: Парковка в теплом помещении позволяет наледи растаять естественным образом.

Важно помнить, что использовать строительный фен для удаления наледи категорически нельзя. Высокая температура может повредить пластиковые элементы автомобиля.

Почему важно бороться с наледью

Регулярная профилактика и обработка защитными составами помогут избежать таких проблем, как:

Повреждение подкрылков и колесных арок.

Ухудшение управляемости автомобиля из-за налипшего снега.

Повышенный риск коррозии металлических элементов.

Уточнения

На́ледь — слой льда, возникающий на плоскости земли, льда, инженерных сооружений при эпизодическом истекании вод гидросферы или техногенных вод.



