Новый законопроект: как изменится система уведомлений об ОСАГО

В Госдуму поступил законопроект, предлагающий обязать страховые компании уведомлять граждан о скором истечении срока действия их полиса ОСАГО. Инициатором выступил Ярослав Нилов, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Автоэксперты оценили перспективы этой инициативы и обозначили возможные сложности ее реализации.
Согласно автоэксперту Александру Бударагину, введение обязательного уведомления может значительно снизить количество случаев, когда водители забывают продлить полис, непреднамеренно нарушая закон.
"Прежде всего, обязательное уведомление позволит уменьшить количество случаев, когда водители непреднамеренно нарушают закон, забывая продлить полис", — отметил эксперт.
Законопроект предполагает, что страховщики обязаны информировать клиентов за 10-20 дней до окончания срока действия ОСАГО. Для этого предлагаются различные каналы связи:
Однако реализация этой меры потребует тщательной проверки актуальности контактных данных клиентов, чтобы избежать недоразумений.
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