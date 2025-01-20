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Новый законопроект: как изменится система уведомлений об ОСАГО

1:58
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В Госдуму поступил законопроект, предлагающий обязать страховые компании уведомлять граждан о скором истечении срока действия их полиса ОСАГО. Инициатором выступил Ярослав Нилов, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Автоэксперты оценили перспективы этой инициативы и обозначили возможные сложности ее реализации.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Зачем нужен новый закон

Согласно автоэксперту Александру Бударагину, введение обязательного уведомления может значительно снизить количество случаев, когда водители забывают продлить полис, непреднамеренно нарушая закон.

"Прежде всего, обязательное уведомление позволит уменьшить количество случаев, когда водители непреднамеренно нарушают закон, забывая продлить полис", — отметил эксперт.

Как будут уведомлять водителей

Законопроект предполагает, что страховщики обязаны информировать клиентов за 10-20 дней до окончания срока действия ОСАГО. Для этого предлагаются различные каналы связи:

  • электронная почта;
  • СМС-сообщения;
  • личный кабинет на портале "Госуслуги".

Однако реализация этой меры потребует тщательной проверки актуальности контактных данных клиентов, чтобы избежать недоразумений.

Возможные трудности

  1. Избыточность меры
    Многие страховые компании уже используют подобные практики. Это вызывает сомнения у некоторых экспертов, которые считают, что новый закон дублирует существующие процессы.
  2. Технические сложности
    Проверка и актуализация контактных данных клиентов могут стать проблемой для страховых компаний.
  3. Отсутствие влияния на определенные группы водителей
    Как отметил Александр Бударагин, высокие цены на страховку для молодых водителей остаются серьезным барьером. Новая мера вряд ли изменит ситуацию в этом сегменте.

Уточнения

Автострахование — вид страховой защиты, который призван защищать имущественные интересы застрахованных, связанные с затратами на восстановление транспортного средства после аварии, поломки или покупку нового автомобиля после угона или хищения, возмещением ущерба, нанесённого третьим лицам при эксплуатации автомобиля.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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