Новый игрок: чем Skoda Kamiq привлекает российских водителей

Skoda Kamiq 2025, привезенный в Россию по схеме параллельного импорта, стал одним из самых доступных компактных кроссоверов в своем сегменте. На российском рынке представлена модификация для китайского рынка, стоимость которой начинается всего от 2,3 млн рублей.
Стоимость Skoda Kamiq 2025 варьируется в зависимости от региона:
Ценовая категория делает кроссовер конкурентоспособным на фоне таких моделей, как Geely Coolray и Chery Tiggo 4, при этом Skoda предлагает узнаваемое европейское качество.
Даже в базовой версии Skoda Kamiq предлагает внушительный набор опций, обеспечивающих комфорт и безопасность:
Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель MPI мощностью 112 л. с.. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, передающей мощность на передние колеса. Это сочетание обеспечивает надежность и умеренный расход топлива.
Skoda Kamiq 2025 отличается современным и стильным дизайном, который гармонично сочетается с европейским качеством сборки. Элементы экстерьера подчеркивают динамичный характер автомобиля, делая его привлекательным выбором для городских дорог.
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