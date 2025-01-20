Новый игрок: чем Skoda Kamiq привлекает российских водителей

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Skoda Kamiq 2025, привезенный в Россию по схеме параллельного импорта, стал одним из самых доступных компактных кроссоверов в своем сегменте. На российском рынке представлена модификация для китайского рынка, стоимость которой начинается всего от 2,3 млн рублей.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Kamiq

Цены в разных городах

Стоимость Skoda Kamiq 2025 варьируется в зависимости от региона:

Новосибирск: 2,3 млн рублей — самый доступный вариант.

Омск: 2,7 млн рублей.

Воронеж: 2,73 млн рублей.

Ценовая категория делает кроссовер конкурентоспособным на фоне таких моделей, как Geely Coolray и Chery Tiggo 4, при этом Skoda предлагает узнаваемое европейское качество.

Комплектация и комфорт

Даже в базовой версии Skoda Kamiq предлагает внушительный набор опций, обеспечивающих комфорт и безопасность:

Кожаный салон

Климат-контроль на одну зону

Мультимедийная система с сенсорным монитором

Камера заднего вида

Бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя

Поддержка Apple CarPlay и Android Auto

Система электронных помощников для водителя

Технические характеристики

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель MPI мощностью 112 л. с.. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, передающей мощность на передние колеса. Это сочетание обеспечивает надежность и умеренный расход топлива.

Внешний вид и дизайн

Skoda Kamiq 2025 отличается современным и стильным дизайном, который гармонично сочетается с европейским качеством сборки. Элементы экстерьера подчеркивают динамичный характер автомобиля, делая его привлекательным выбором для городских дорог.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

