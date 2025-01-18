Как Geely создала империю инноваций в автомобильной индустрии

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История Geely — это пример того, как упорство, смелость и инновации превратили небольшой бизнес в одного из лидеров мирового автопрома. Сегодня Geely не только выпускает автомобили, но и разрабатывает летающие машины, доказывая, что мечты могут стать реальностью.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Tugella

С чего всё начиналось

Geely была основана Ли Шуфу в 1984 году как производитель холодильников. В 1988 году название компании сменилось на Geely, что на китайском означает "счастье" или "удача". Успех в производстве бытовой техники вдохновил компанию на расширение.

1992 год: Geely начала выпуск мотоциклов по лицензии Honda, а к 1996 году производила более 200 тысяч единиц ежегодно.

Geely начала выпуск мотоциклов по лицензии Honda, а к 1996 году производила более 200 тысяч единиц ежегодно. 1998 год: первый автомобиль Geely — хэтчбек Haoqing SRV, созданный на базе Daihatsu Charade.

Выход на мировой рынок

2003 год: Geely разработала первый китайский спорткар — Beauty Leopard.

Geely разработала первый китайский спорткар — Beauty Leopard. 2010 год: сенсационная покупка Volvo у Ford за $1,8 млрд. Это стало важным шагом, позволившим Geely получить доступ к премиальному сегменту и передовым технологиям.

сенсационная покупка Volvo у Ford за $1,8 млрд. Это стало важным шагом, позволившим Geely получить доступ к премиальному сегменту и передовым технологиям. 2023 год: Geely вошла в топ-10 мировых автопроизводителей с доходом $46,1 млрд.

Успех Volvo

Сделка с Volvo изменила представление о китайском автопроме. Geely сохранила независимость шведского бренда, инвестировала в технологии и открыла доступ к китайскому рынку. Это позволило Volvo укрепить свои позиции, а Geely — завоевать доверие на мировой арене.

Инновации и суббренды

Geely активно инвестирует в будущее:

Летающие автомобили: проекты Terrafugia и Velocopter.

проекты Terrafugia и Velocopter. Электрокары: серия суббрендов, включая Lynk&Co, Geometry, Zeekr и другие.

Geely в России

В 2024 году Geely стала одним из лидеров российского авторынка, увеличив продажи в 2,5 раза — до 47 тыс. автомобилей. Каждая десятая машина, проданная в России, была марки Geely.

Заключение

Geely — это символ инноваций и амбиций. От простых холодильников до летающих автомобилей, компания продолжает удивлять и задавать новые стандарты в мировой автоиндустрии.

Уточнения

Geely Automobile Holdings Limited - одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге.

