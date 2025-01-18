Как Geely создала империю инноваций в автомобильной индустрии

История Geely — это пример того, как упорство, смелость и инновации превратили небольшой бизнес в одного из лидеров мирового автопрома. Сегодня Geely не только выпускает автомобили, но и разрабатывает летающие машины, доказывая, что мечты могут стать реальностью.
Geely была основана Ли Шуфу в 1984 году как производитель холодильников. В 1988 году название компании сменилось на Geely, что на китайском означает "счастье" или "удача". Успех в производстве бытовой техники вдохновил компанию на расширение.
Сделка с Volvo изменила представление о китайском автопроме. Geely сохранила независимость шведского бренда, инвестировала в технологии и открыла доступ к китайскому рынку. Это позволило Volvo укрепить свои позиции, а Geely — завоевать доверие на мировой арене.
Geely активно инвестирует в будущее:
В 2024 году Geely стала одним из лидеров российского авторынка, увеличив продажи в 2,5 раза — до 47 тыс. автомобилей. Каждая десятая машина, проданная в России, была марки Geely.
Geely — это символ инноваций и амбиций. От простых холодильников до летающих автомобилей, компания продолжает удивлять и задавать новые стандарты в мировой автоиндустрии.
Geely Automobile Holdings Limited - одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.