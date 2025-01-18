Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой трюк, чтобы бананы оставались свежими дольше
Тайна космоса: экзопланета между Землёй и Нептуном раскрыла секреты
Как кормить хорька: натуральные продукты против готового корма
Эти растения помогут вашим огурцам расти быстрее
Уборка в ванной: 4 трюка, которые сделают её увлекательной
Французы отправят две бочки с вином в дальнее плавание через Атлантический океан
Как сделать смоки айс за 3 простых шага
Борьба с депрессией: почему стресс разрушает мозг и как этому противостоять
Изакая терпят убытки — поколение Z отказывается от посещений традиционных баров Японии

История BYD: от батарей до мирового лидера электрокаров

2:59
Авто

Как BYD стала лидером автомобильного рынка: история успеха китайского бренда

BYD, или Build Your Dreams, стала одной из самых успешных автомобильных компаний в мире. История её восхождения — это сочетание смелых идей, упорства и нестандартного подхода.

BYD Seagull
Фото: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD Seagull

Начало пути: мечты и батареи

Основатель BYD, Ван Чуаньфу, родился в 1965 году в бедной китайской провинции. Его карьеру определила страсть к химии и материаловедению. В 1995 году он основал компанию Yadi Electronics, которая занималась производством аккумуляторов, а затем переименовал её в Build Your Dreams.

BYD начинала с копирования японских и корейских батарей, но постепенно переключилась на собственные разработки. Это позволило компании стать крупнейшим производителем аккумуляторов в Китае — сначала для мобильных телефонов, а затем и для электрокаров.

Переход в автомобильную индустрию

В 2003 году BYD купила завод корпорации Norinco и начала производство автомобилей. Первая модель F3 напоминала Toyota Corolla, но стоила гораздо дешевле. Несмотря на критику, F3 в 2008 году стала самой продаваемой машиной в Китае.

Решающие шаги: электрокары и дизайн

2008 год стал поворотным для BYD. Инвестиции фонда Уоррена Баффета помогли компании наладить сотрудничество с Daimler и выпустить первый в мире подзаряжаемый гибрид F3DM. Хотя электромобили в Китае тогда покупали неохотно, BYD не отказалась от своей стратегии.

В 2016 году бренд пригласил дизайнера Вольфганга Эггера, известного работой в Alfa Romeo и Audi. Новые модели получили стильный облик, а фирменный дизайн "Лицо дракона" стал узнаваемым во всём мире.

Покорение мирового рынка

BYD сделала ставку на электрокары, что оказалось верным решением. Серия Dynasty, названная в честь китайских династий, и новая серия Ocean с моделями Dolphin и Seal завоевали популярность. В 2023 году BYD обогнала Tesla по продажам электромобилей, реализовав более 3 млн машин.

Компания также расширила производство:

  • Электрические автобусы и грузовики.
  • Самосвалы для горнодобывающей промышленности.
  • Монорельсовые поезда.

Будущее BYD

В 2024 году компания продала 4,3 млн автомобилей, что на 43% больше, чем годом ранее. BYD планирует войти в топ-5 мировых автопроизводителей и к 2025 году стать лидером отрасли.

Уточнения

BYD Co Ltd - китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Мир. Новости мира
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России Аудио 
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Еда и рецепты
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус Аудио 
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Общество
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20 Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа, Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Тайна космоса: экзопланета между Землёй и Нептуном раскрыла секреты
Как кормить хорька: натуральные продукты против готового корма
Эти растения помогут вашим огурцам расти быстрее
Уборка в ванной: 4 трюка, которые сделают её увлекательной
Французы отправят две бочки с вином в дальнее плавание через Атлантический океан
Как сделать смоки айс за 3 простых шага
Борьба с депрессией: почему стресс разрушает мозг и как этому противостоять
Изакая терпят убытки — поколение Z отказывается от посещений традиционных баров Японии
Лишний вес после праздников: простые решения от диетолога
Как преобразить старый сервант своими руками быстро и дёшево
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.