История BYD: от батарей до мирового лидера электрокаров

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Как BYD стала лидером автомобильного рынка: история успеха китайского бренда

BYD, или Build Your Dreams, стала одной из самых успешных автомобильных компаний в мире. История её восхождения — это сочетание смелых идей, упорства и нестандартного подхода.

Фото: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BYD Seagull

Начало пути: мечты и батареи

Основатель BYD, Ван Чуаньфу, родился в 1965 году в бедной китайской провинции. Его карьеру определила страсть к химии и материаловедению. В 1995 году он основал компанию Yadi Electronics, которая занималась производством аккумуляторов, а затем переименовал её в Build Your Dreams.

BYD начинала с копирования японских и корейских батарей, но постепенно переключилась на собственные разработки. Это позволило компании стать крупнейшим производителем аккумуляторов в Китае — сначала для мобильных телефонов, а затем и для электрокаров.

Переход в автомобильную индустрию

В 2003 году BYD купила завод корпорации Norinco и начала производство автомобилей. Первая модель F3 напоминала Toyota Corolla, но стоила гораздо дешевле. Несмотря на критику, F3 в 2008 году стала самой продаваемой машиной в Китае.

Решающие шаги: электрокары и дизайн

2008 год стал поворотным для BYD. Инвестиции фонда Уоррена Баффета помогли компании наладить сотрудничество с Daimler и выпустить первый в мире подзаряжаемый гибрид F3DM. Хотя электромобили в Китае тогда покупали неохотно, BYD не отказалась от своей стратегии.

В 2016 году бренд пригласил дизайнера Вольфганга Эггера, известного работой в Alfa Romeo и Audi. Новые модели получили стильный облик, а фирменный дизайн "Лицо дракона" стал узнаваемым во всём мире.

Покорение мирового рынка

BYD сделала ставку на электрокары, что оказалось верным решением. Серия Dynasty, названная в честь китайских династий, и новая серия Ocean с моделями Dolphin и Seal завоевали популярность. В 2023 году BYD обогнала Tesla по продажам электромобилей, реализовав более 3 млн машин.

Компания также расширила производство:

Электрические автобусы и грузовики.

Самосвалы для горнодобывающей промышленности.

Монорельсовые поезда.

Будущее BYD

В 2024 году компания продала 4,3 млн автомобилей, что на 43% больше, чем годом ранее. BYD планирует войти в топ-5 мировых автопроизводителей и к 2025 году стать лидером отрасли.

Уточнения

BYD Co Ltd - китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.

