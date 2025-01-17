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Ошибки зимней парковки, которые могут повредить машину

1:56
Авто

Чем опасна парковка в сугробе и как правильно выехать

Зимой парковка в сугробе может стать настоящим испытанием для водителей. Ошибки при выборе места и маневрах могут привести к повреждению автомобиля или его застреванию. Инструктор по внедорожному вождению Григорий Алешин делится рекомендациями, как избежать проблем.

зимняя парковка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
зимняя парковка

Чего делать не стоит

  1. Не заезжайте в снег с разгона.
    Горячий двигатель может растопить снег, и машина "ляжет" на него, усложняя выезд.

  2. Не игнорируйте разметку.
    Под снежной кашей можно не заметить парковочные линии, что грозит штрафом за неправильную стоянку.

Чего стоит опасаться

  1. Неровных участков.
    Под снегом может быть лёд, из-за чего колёса потеряют сцепление. Буксование усугубит ситуацию, и вы рискуете "раскатать каток".

  2. Скрытых препятствий.
    Под снегом могут скрываться бордюры, бетонные блоки или куски льда, которые легко повредят шины, диски или подвеску.

Что нужно делать

1. Подготовьте место парковки.
Прежде чем ставить машину, расчистите участок с помощью лопаты. Это сэкономит время и нервы при выезде.

2. Если застряли, не буксуйте.
Остановитесь и проверьте, что мешает движению:

  • Если машина "села" мотором, уберите снег под ним.
  • Если колёса нагребли снег, расчистите колею.

3. Используйте приёмы освобождения.

  • Покачайте кузов машины, чтобы примять снег и отлепить автомобиль.
  • Попробуйте выехать враскачку, чередуя движение вперёд и назад.
  • Подсыпьте песок или соль под колёса для улучшения сцепления.
  • Если ничего не помогает, попросите прохожих подтолкнуть машину или вызовите помощь на тросе.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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