Регистрация нового двигателя: что обязательно нужно знать автовладельцам

Установка двигателя, отличающегося от указанного в ПТС, может обернуться серьёзными трудностями для нового владельца. Даже небольшие различия, например, мощность 90 л. с. вместо заявленных 86 л. с., требуют дополнительных действий для регистрации. Журнал "За Рулём" рассказал, как решить эту проблему.
Хотя двигатель не является основным компонентом транспортного средства, его замена на агрегат другой мощности требует прохождения независимой экспертизы.
Для регистрации изменений в ГИБДД необходимо:
Если в ПТС нет информации о модификациях автомобиля, ГИБДД может отказать в постановке машины на учёт.
Перекупщики часто скрывают своё участие в сделке, указывая в договоре купли-продажи данные предыдущего владельца. Это делает нового владельца уязвимым к юридическим и техническим проблемам, связанным с нештатным двигателем.
Если двигатель не соответствует данным в ПТС, можно:
Чтобы не столкнуться с трудностями:
Продажа и покупка автомобилей с нештатным двигателем разрешены, но только при условии, что все изменения отражены в документах. Уведомление покупателя о таких особенностях — обязанность продавца. В противном случае новый владелец рискует столкнуться с серьёзными трудностями.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
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