Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие простые упражнения поднимают настроение?
Уникальные свойства озера Эльтон, ради которых стоит поехать в Волгоградскую область
Валерия нашла повод поблагодарить бывшую возлюбленную Пригожина
Тара из пластика: реальная польза или привычный страх
Африка убивает Сибирь — мутировавший гриб заражает сосны и угрожает лесам
Бабезиоз у собак: на какие симптомы обратить внимание
Что сделать в январе, чтобы весной не было хлопот: 5 важных задач
Озноб без температуры: что скрывается за этими симптомами
Как жить на 30 тысяч рублей в месяц и при этом откладывать на чёрный день

Регистрация нового двигателя: что обязательно нужно знать автовладельцам

2:53
Авто

Установка двигателя, отличающегося от указанного в ПТС, может обернуться серьёзными трудностями для нового владельца. Даже небольшие различия, например, мощность 90 л. с. вместо заявленных 86 л. с., требуют дополнительных действий для регистрации. Журнал "За Рулём" рассказал, как решить эту проблему.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Регистрация изменений в конструкции автомобиля

Хотя двигатель не является основным компонентом транспортного средства, его замена на агрегат другой мощности требует прохождения независимой экспертизы.

Для регистрации изменений в ГИБДД необходимо:

  • Пройти экспертизу в аккредитованной лаборатории и получить сертификат безопасности конструктивных изменений (СБКТС).
  • Провести технический осмотр и оформить диагностическую карту.
  • Внести изменения в ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Если в ПТС нет информации о модификациях автомобиля, ГИБДД может отказать в постановке машины на учёт.

Проблемы при покупке через перекупщиков

Перекупщики часто скрывают своё участие в сделке, указывая в договоре купли-продажи данные предыдущего владельца. Это делает нового владельца уязвимым к юридическим и техническим проблемам, связанным с нештатным двигателем.

Если двигатель не соответствует данным в ПТС, можно:

  • Узаконить изменения. Это потребует сертификата СБКТС, диагностической карты и уплаты госпошлин. Стоимость начинается от 31 650 рублей.
  • Попытаться вернуть деньги перекупщику. Однако, так как перекупщик формально не фигурирует в сделке, сделать это будет крайне сложно.
  • Обратиться в суд. Доказать вину перекупщика возможно, если есть расписка о передаче денег. Но этот путь также сопряжён с трудностями.
  • Связаться с предыдущим владельцем. Вероятность успеха невелика, но этот вариант стоит попробовать.

Как избежать проблем

Чтобы не столкнуться с трудностями:

  1. Проверяйте автомобиль перед покупкой. Особое внимание уделяйте соответствию двигателя данным в ПТС.
  2. Не заключайте сделки через перекупщиков. Такие покупки часто сопровождаются юридическими сложностями.
  3. Избегайте подозрительно дешёвых предложений. Слишком низкая цена может указывать на скрытые проблемы.

Продажа и покупка автомобилей с нештатным двигателем разрешены, но только при условии, что все изменения отражены в документах. Уведомление покупателя о таких особенностях — обязанность продавца. В противном случае новый владелец рискует столкнуться с серьёзными трудностями.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Россия бьёт рекорды по индексации: в 2025 году россиян ждёт рост ещё нескольких видов пенсионных выплат
Правда ТВ
Россия бьёт рекорды по индексации: в 2025 году россиян ждёт рост ещё нескольких видов пенсионных выплат Аудио 
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Недвижимость
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут Аудио 
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Наука и техника
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта:Киев готовит Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Последние материалы
Макароны больше не будут слипаться. Вот что нужно делать
Регистрация нового двигателя: что обязательно нужно знать автовладельцам
Всё о винирах: когда их можно ставить и кому нельзя
Морские звёзды и бирюзовые воды: главное чудо Карибского моря
Солнечные вспышки 775 года: как они повлияли на историю викингов
Одежда для спорта: что выбрать, чтобы избежать дискомфорта
Сводка с фронта:Киев готовит
Суеверия о рыжих кошках: как они влияют на нашу жизнь
Какие витамины нужны кошкам: секреты здоровья и долголетия
7 направлений, которые идеальны для зимнего отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.