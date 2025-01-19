Регистрация нового двигателя: что обязательно нужно знать автовладельцам

2:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Установка двигателя, отличающегося от указанного в ПТС, может обернуться серьёзными трудностями для нового владельца. Даже небольшие различия, например, мощность 90 л. с. вместо заявленных 86 л. с., требуют дополнительных действий для регистрации. Журнал "За Рулём" рассказал, как решить эту проблему.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Регистрация изменений в конструкции автомобиля

Хотя двигатель не является основным компонентом транспортного средства, его замена на агрегат другой мощности требует прохождения независимой экспертизы.

Для регистрации изменений в ГИБДД необходимо:

Пройти экспертизу в аккредитованной лаборатории и получить сертификат безопасности конструктивных изменений (СБКТС).

Провести технический осмотр и оформить диагностическую карту.

Внести изменения в ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Если в ПТС нет информации о модификациях автомобиля, ГИБДД может отказать в постановке машины на учёт.

Проблемы при покупке через перекупщиков

Перекупщики часто скрывают своё участие в сделке, указывая в договоре купли-продажи данные предыдущего владельца. Это делает нового владельца уязвимым к юридическим и техническим проблемам, связанным с нештатным двигателем.

Если двигатель не соответствует данным в ПТС, можно:

Узаконить изменения. Это потребует сертификата СБКТС, диагностической карты и уплаты госпошлин. Стоимость начинается от 31 650 рублей.

Попытаться вернуть деньги перекупщику. Однако, так как перекупщик формально не фигурирует в сделке, сделать это будет крайне сложно.

Обратиться в суд. Доказать вину перекупщика возможно, если есть расписка о передаче денег. Но этот путь также сопряжён с трудностями.

Связаться с предыдущим владельцем. Вероятность успеха невелика, но этот вариант стоит попробовать.

Как избежать проблем

Чтобы не столкнуться с трудностями:

Проверяйте автомобиль перед покупкой. Особое внимание уделяйте соответствию двигателя данным в ПТС. Не заключайте сделки через перекупщиков. Такие покупки часто сопровождаются юридическими сложностями. Избегайте подозрительно дешёвых предложений. Слишком низкая цена может указывать на скрытые проблемы.

Продажа и покупка автомобилей с нештатным двигателем разрешены, но только при условии, что все изменения отражены в документах. Уведомление покупателя о таких особенностях — обязанность продавца. В противном случае новый владелец рискует столкнуться с серьёзными трудностями.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



