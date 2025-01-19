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Какие авто до 1 млн рублей стали самыми востребованными

2:24
Авто

В 2024 году россияне активно приобретали подержанные автомобили стоимостью до 1 млн рублей. Какие модели оказались в топе по популярности? Об этом рассказал, директор департамента автомобилей с пробегом компании "Рольф" Вадим Черноусов.

volkswagen polo
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
volkswagen polo

Лидеры рынка

Hyundai Solaris (2014-2017)
Абсолютным фаворитом стал Hyundai Solaris. Автомобиль ценят за сочетание качества и доступной цены. Средняя стоимость таких машин составила 951 000 рублей.

Ford Focus III (2011-2015)
Второе место занял Ford Focus третьего поколения. Этот надёжный и комфортный автомобиль продавался в среднем за 726 000 рублей.

Hyundai Solaris (2010-2014, дорестайлинг)
Первая генерация Hyundai Solaris дополнила тройку лидеров. Средняя стоимость этих автомобилей составила 727 000 рублей.

Volkswagen Polo V (2009-2015)
Volkswagen Polo пятого поколения стал четвёртым в списке с ценником 713 000 рублей. Популярность этой модели объясняется её надёжностью и удобством эксплуатации.

Kia Rio III (2011-2015)
Замыкает пятёрку Kia Rio третьего поколения, который можно приобрести в среднем за 769 000 рублей.

В рейтинг также вошли:

  • Ford Focus II за 526 000 рублей;
  • Opel Astra J с ценником 860 000 рублей.

Рынок автозапчастей: китайцы в тренде

Аналитики Авито отметили значительный рост продаж автозапчастей для китайских автомобилей. За второе полугодие 2024 года их продажи увеличились на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, лидерами по объёму продаж остаются запчасти для корейских и немецких авто, таких как KIA, Hyundai и BMW. Рост продаж запчастей для немецких марок составил 20%.

Уточнения

Ford Focus — компактный автомобиль американской компании Ford. В Европе стабильно входит в десятку самых продаваемых автомобилей, в России с 1999 по 2011 год продано 500 000 экземпляров. В 2010 году был самой продаваемой иномаркой в России. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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