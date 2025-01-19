Всё о бюджетных внедорожниках: плюсы и минусы популярных моделей

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Какие внедорожники можно назвать самыми доступными в России? Ответ на этот вопрос дали эксперты, и среди них выделился, партнёр делового альянса нефтехимической компании Relynolli Денис Осецкий. Его мнение о популярных моделях поможет разобраться, какой внедорожник подойдёт именно вам.

Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ уаз

Что говорят эксперты

Осецкий отмечает, что, хотя российские внедорожники уступают в характеристиках своим европейским, корейским и китайским конкурентам, они всё же остаются проверенными временем и надёжными. Выбор автомобиля должен зависеть от ваших потребностей, образа жизни и бюджета. При этом цены могут заметно колебаться благодаря акциям, скидкам и программам трейд-ин у дилеров.

Lada Niva Legend: классика доступности

Если вы ищете максимально бюджетный внедорожник, то Lada Niva Legend — идеальный вариант. Цены на эту модель стартуют от 1 до 1,2 млн рублей. Она универсальна и оснащена всем необходимым для комфортной эксплуатации: высоким клиренсом, полным приводом, а также опциональными кондиционером и гидроусилителем руля. Обновлённый дизайн интерьера и экстерьера делает автомобиль современным, сохраняя при этом его простую и надёжную конструкцию.

УАЗ Патриот: для тех, кто любит простор

Если нужен более крупный и представительный внедорожник, стоит обратить внимание на УАЗ Патриот. Его стоимость начинается от 1,5 млн рублей. Машина оснащена мощным двигателем, современными ходовыми огнями, кондиционером и гидроусилителем руля. Осецкий подчёркивает, что благодаря внушительному внешнему виду и функциональности Патриот способен конкурировать даже с более дорогими моделями.

УАЗ Хантер: выбор для экстремалов

Для сурового бездорожья эксперты советуют УАЗ Хантер. Это идеальный вариант для охотников, рыбаков и тех, кто любит путешествия в экстремальных условиях. Съёмный верх, жёсткое подключение блокировок и надёжная конструкция делают эту модель настоящим внедорожником. Цена Хантера стартует от 1,5 млн рублей, и, по мнению Осецкого, он превосходит УАЗ Патриот именно в своей проходимости.

Совет эксперта

Осецкий напоминает: окончательный выбор всегда остаётся за покупателем. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо провести тест-драйв и лично оценить комфорт, а также соответствие характеристик вашим требованиям. Ведь покупка автомобиля — это не просто трата денег, а инвестиция в вашу свободу передвижения.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.



