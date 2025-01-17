Как беспилотники меняют рынок такси

2:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Беспилотные автомобили становятся реальностью и постепенно вытесняют традиционные такси. Пример тому — успех сервиса Waymo от Google в США, который уже изменил рынок перевозок в Сан-Франциско.

Как начиналось шествие беспилотников

Хотя разработки беспилотных автомобилей Waymo начались ещё в начале 2000-х, первые реальные результаты стали видны в 2019 году, когда компания запустила сервис на дорогах общего пользования. В его основе лежит система Waymo Driver, которая включает лидар, камеры, радары и ИИ.

Система создаёт 360-градусную карту окружающего пространства в реальном времени, позволяя машине безопасно перемещаться даже в сложных городских условиях.

Достижения Waymo

Рост доли рынка.

Waymo начала активно развивать свой сервис в Сан-Франциско всего 1,5 года назад. Уже к концу 2024 года беспилотные автомобили заняли 22% рынка такси, догнав Lyft и сократив долю Uber, которая ранее контролировала до 70% перевозок. Безопасность.

По данным компании, аварии с участием Waymo случаются реже, чем у традиционных такси, и виновниками обычно оказываются водители других машин. За первые 33 млн миль количество аварий с травмами снизилось на 78%. Популярность.

Waymo стало модным транспортом среди туристов и молодёжи. Многие выбирают прокатиться на беспилотнике вместо обычного такси.

Проблемы на пути

Несмотря на успехи, компания пока убыточна: в 2024 году выручка составила $50-75 млн, но убытки достигли $1,5 млрд. Основная причина — высокая стоимость оборудования. Лидары, камеры, радары и системы обработки данных обходятся примерно в $100 тыс. на один автомобиль, не считая цены самого электрокара.

Тем не менее Alphabet (материнская компания Google) активно поддерживает проект. В 2024 году компания инвестировала в Waymo $5 млрд, а ещё $5,6 млрд было привлечено от сторонних инвесторов.

А что в России

В России беспилотники развиваются медленнее. Пока это в основном грузовые перевозки, например, беспилотные КАМАЗы, курсирующие между Москвой и Петербургом. Однако с учётом темпов технологического прогресса, можно ожидать, что уже в следующем десятилетии беспилотные такси появятся и в российских городах.

Уточнения

Такси́ - автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

