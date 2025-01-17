Развал-схождение: что это и зачем нужно

Автомобильная подвеска — это связующее звено между кузовом и колёсами. Чтобы машина стабильно держалась на дороге, необходима настройка углов установки колёс, известная как развал-схождение. Разберём, что это такое и как проводится процедура.
Углы установки колёс определяют положение передних и задних колёс относительно продольной и поперечной осей кузова. Неверная настройка приводит к следующим последствиям:
1.Развал.
Это угол наклона колёс по вертикали. Развал может быть:
Типичные значения развала указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.
2.Схождение.
Это угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью машины. Схождение бывает:
Положительное схождение стабилизирует машину на прямой дороге.
3.Кастер (кастор).
Угол между осью поворота колеса и вертикалью.
Производители рекомендуют проверять углы каждые 30–40 тыс. км. Однако есть ситуации, когда регулировка необходима вне плановых проверок:
Самостоятельно выполнить процедуру практически невозможно, так как требуется специальное оборудование. В автосервисе работа проходит в несколько этапов:
Настройка углов установки колёс обеспечивает:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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