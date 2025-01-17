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Развал-схождение: что это и зачем нужно

2:56
Авто

Автомобильная подвеска — это связующее звено между кузовом и колёсами. Чтобы машина стабильно держалась на дороге, необходима настройка углов установки колёс, известная как развал-схождение. Разберём, что это такое и как проводится процедура.

Автосервис
Фото: Freepik by standret
Автосервис

Что такое углы установки колёс

Углы установки колёс определяют положение передних и задних колёс относительно продольной и поперечной осей кузова. Неверная настройка приводит к следующим последствиям:

  • Неравномерный износ шин. Например, протектор стирается только с одной стороны.
  • Снижение управляемости. Машину может тянуть в сторону, ухудшается траектория в поворотах.

Основные углы, подлежащие регулировке

1.Развал.
Это угол наклона колёс по вертикали. Развал может быть:

  • Отрицательным (верхние точки колёс ближе друг к другу).
  • Положительным (верхние точки дальше друг от друга).

Типичные значения развала указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.

2.Схождение.
Это угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью машины. Схождение бывает:

  • Отрицательным (колеса смотрят наружу).
  • Положительным (колеса смотрят внутрь).

Положительное схождение стабилизирует машину на прямой дороге.

3.Кастер (кастор).
Угол между осью поворота колеса и вертикалью.

  • Отвечает за автоматическое возвращение руля в нулевое положение.
  • Увеличивает сцепление колёс при поворотах.

Когда требуется регулировка

Производители рекомендуют проверять углы каждые 30–40 тыс. км. Однако есть ситуации, когда регулировка необходима вне плановых проверок:

  • Замена элементов подвески (рычагов, стоек, сайлентблоков).
  • Удар в колесо, например, наезд на бордюр.
  • Попадание в ДТП, даже если повреждения внешне незаметны.
  • Неравномерный износ шин или если машину тянет в сторону.

Как проводят развал-схождение

Самостоятельно выполнить процедуру практически невозможно, так как требуется специальное оборудование. В автосервисе работа проходит в несколько этапов:

  1. Осмотр подвески на наличие повреждений.
  2. Установка на колеса светоотражающих мишеней.
  3. Считывание положения колёс с помощью лазерного оборудования.
  4. Регулировка углов по данным компьютера.
  5. Проверка результатов.

Почему развал-схождение важен

Настройка углов установки колёс обеспечивает:

  • Равномерный износ шин, увеличивая срок их службы.
  • Устойчивость и предсказуемость машины на дороге.
  • Повышение комфорта и безопасности вождения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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