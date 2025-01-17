Развал-схождение: что это и зачем нужно

2:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильная подвеска — это связующее звено между кузовом и колёсами. Чтобы машина стабильно держалась на дороге, необходима настройка углов установки колёс, известная как развал-схождение. Разберём, что это такое и как проводится процедура.

Фото: Freepik by standret Автосервис

Что такое углы установки колёс

Углы установки колёс определяют положение передних и задних колёс относительно продольной и поперечной осей кузова. Неверная настройка приводит к следующим последствиям:

Неравномерный износ шин. Например, протектор стирается только с одной стороны.

Снижение управляемости. Машину может тянуть в сторону, ухудшается траектория в поворотах.

Основные углы, подлежащие регулировке

1.Развал.

Это угол наклона колёс по вертикали. Развал может быть:

Отрицательным (верхние точки колёс ближе друг к другу).

Положительным (верхние точки дальше друг от друга).

Типичные значения развала указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.

2.Схождение.

Это угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью машины. Схождение бывает:

Отрицательным (колеса смотрят наружу).

Положительным (колеса смотрят внутрь).

Положительное схождение стабилизирует машину на прямой дороге.

3.Кастер (кастор).

Угол между осью поворота колеса и вертикалью.

Отвечает за автоматическое возвращение руля в нулевое положение.

Увеличивает сцепление колёс при поворотах.

Когда требуется регулировка

Производители рекомендуют проверять углы каждые 30–40 тыс. км. Однако есть ситуации, когда регулировка необходима вне плановых проверок:

Замена элементов подвески (рычагов, стоек, сайлентблоков).

Удар в колесо, например, наезд на бордюр.

Попадание в ДТП, даже если повреждения внешне незаметны.

Неравномерный износ шин или если машину тянет в сторону.

Как проводят развал-схождение

Самостоятельно выполнить процедуру практически невозможно, так как требуется специальное оборудование. В автосервисе работа проходит в несколько этапов:

Осмотр подвески на наличие повреждений. Установка на колеса светоотражающих мишеней. Считывание положения колёс с помощью лазерного оборудования. Регулировка углов по данным компьютера. Проверка результатов.

Почему развал-схождение важен

Настройка углов установки колёс обеспечивает:

Равномерный износ шин, увеличивая срок их службы.

Устойчивость и предсказуемость машины на дороге.

Повышение комфорта и безопасности вождения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



