Как изменились цены на авто в ЕС за 10 лет: цифры шокируют

Автомобили в Европе значительно подорожали за последние 10 лет. Если вы думаете, что высокая стоимость машин — это исключительно российская проблема, то это не так. В Испании, например, цены на популярные модели выросли на 68%.
Испанский портал motor.es проанализировал цены на 10 самых продаваемых автомобилей в 2014 и 2024 годах. Средняя стоимость автомобилей из этого списка в 2014 году составляла 14 236 евро. Спустя десять лет она выросла до 23 977 евро.
Самой доступной моделью оказался Dacia Sandero, который сегодня стоит от 13 490 евро. Это не только самый продаваемый автомобиль в Испании, но и лидер продаж по всей Европе.
Интересно, что в 2014 году лидером был Renault Megane, чья цена начиналась с 15 680 евро. Однако Sandero заметно подорожал: его стартовая цена в 2014 году составляла всего 7 900 евро, то есть рост превысил общий средний показатель подорожания автомобилей.
Рост цен на автомобили обусловлен несколькими факторами:
И, конечно, основная причина — рынок, диктующий свои правила.
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Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
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