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Как изменились цены на авто в ЕС за 10 лет: цифры шокируют

Авто

Автомобили в Европе значительно подорожали за последние 10 лет. Если вы думаете, что высокая стоимость машин — это исключительно российская проблема, то это не так. В Испании, например, цены на популярные модели выросли на 68%.

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Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Как изменилась стоимость

Испанский портал motor.es проанализировал цены на 10 самых продаваемых автомобилей в 2014 и 2024 годах. Средняя стоимость автомобилей из этого списка в 2014 году составляла 14 236 евро. Спустя десять лет она выросла до 23 977 евро.

Самой доступной моделью оказался Dacia Sandero, который сегодня стоит от 13 490 евро. Это не только самый продаваемый автомобиль в Испании, но и лидер продаж по всей Европе.

Интересно, что в 2014 году лидером был Renault Megane, чья цена начиналась с 15 680 евро. Однако Sandero заметно подорожал: его стартовая цена в 2014 году составляла всего 7 900 евро, то есть рост превысил общий средний показатель подорожания автомобилей.

Почему растут цены

Рост цен на автомобили обусловлен несколькими факторами:

  • Сокращение числа доступных моделей в сегментах А и В (например, Matiz или Peugeot 107).
  • Увеличение популярности кроссоверов.
  • Подорожание сырья, энергоресурсов и логистики.
  • Ужесточение экологических стандартов, которые делают конструкции автомобилей более сложными и дорогими.

И, конечно, основная причина — рынок, диктующий свои правила.

Уточнения

Эконо́мика - хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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