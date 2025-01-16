Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мопс и аллергия: можно ли ужиться с этой породой
Хотите всегда выглядеть молодо? Откажетесь от этих привычек
Разлив нефти больше не проблема: эко-реагент в действии
Кабачок может стать смертельно опасным: как превратить овощ в яд?
Торги по продаже земель одного из Цапков не состоялись
Как создать идеальный уголок для отдыха в спальне
Три ошибки, которые женщины часто допускают при уходе за кожей в зимний период
Расход снизится до минимума: вот как опытные водители экономят до 35%
Щи, которые удивят всех: древние секреты в современной кухне

Окна в машине не запотеют: что нужно сделать прямо сейчас

1:41
Авто

Запотевшие окна в машине — частая проблема, особенно в холодное время года. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как быстро решить эту проблему.

Запотевшее стекло
Фото: Freepik by Mateus Andre
Запотевшее стекло

1. Проверьте и замените салонный фильтр

Главная причина запотевания окон — загрязненный салонный фильтр. Если он засорен, воздух в салоне недостаточно очищается, на стеклах оседает грязь, которая притягивает влагу. Эксперт советует регулярно проверять состояние фильтра и менять его при необходимости.

2. Мойте стекла изнутри

Грязь на внутренней поверхности стекол усиливает их запотевание. Регулярная очистка стекол изнутри поможет уменьшить осаждение влаги.

3. Используйте печку или кондиционер

Влажность в салоне — еще одна причина появления конденсата. Чтобы справиться с ней, включайте печку или кондиционер. Эти устройства эффективно удаляют излишки влаги. В некоторых случаях можно использовать их одновременно для достижения лучшего эффекта.

4. Включайте обогрев стекол

Многие современные автомобили оснащены обогревом лобового и заднего стекол. Ян Хайцеэр напоминает, что эту функцию нужно включать, чтобы быстрее избавиться от конденсата.

Что не помогает

Обычное приоткрытие окна, как пояснил специалист, не всегда эффективно. Для устранения запотевания важнее обеспечить сухость в салоне, а не приток влажного воздуха снаружи, сообщает Москва 24.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Недвижимость
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего Аудио 
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Экономика и бизнес
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии Аудио 
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Наука и техника
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Последние материалы
Мопс и аллергия: можно ли ужиться с этой породой
Хотите всегда выглядеть молодо? Откажетесь от этих привычек
Разлив нефти больше не проблема: эко-реагент в действии
Кабачок может стать смертельно опасным: как превратить овощ в яд?
Торги по продаже земель одного из Цапков не состоялись
Как создать идеальный уголок для отдыха в спальне
Три ошибки, которые женщины часто допускают при уходе за кожей в зимний период
Расход снизится до минимума: вот как опытные водители экономят до 35%
Щи, которые удивят всех: древние секреты в современной кухне
Как опрыскивание молоком влияет на урожайность помидоров?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.