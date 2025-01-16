Окна в машине не запотеют: что нужно сделать прямо сейчас

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Запотевшие окна в машине — частая проблема, особенно в холодное время года. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как быстро решить эту проблему.

Фото: Freepik by Mateus Andre Запотевшее стекло

1. Проверьте и замените салонный фильтр

Главная причина запотевания окон — загрязненный салонный фильтр. Если он засорен, воздух в салоне недостаточно очищается, на стеклах оседает грязь, которая притягивает влагу. Эксперт советует регулярно проверять состояние фильтра и менять его при необходимости.

2. Мойте стекла изнутри

Грязь на внутренней поверхности стекол усиливает их запотевание. Регулярная очистка стекол изнутри поможет уменьшить осаждение влаги.

3. Используйте печку или кондиционер

Влажность в салоне — еще одна причина появления конденсата. Чтобы справиться с ней, включайте печку или кондиционер. Эти устройства эффективно удаляют излишки влаги. В некоторых случаях можно использовать их одновременно для достижения лучшего эффекта.

4. Включайте обогрев стекол

Многие современные автомобили оснащены обогревом лобового и заднего стекол. Ян Хайцеэр напоминает, что эту функцию нужно включать, чтобы быстрее избавиться от конденсата.

Что не помогает

Обычное приоткрытие окна, как пояснил специалист, не всегда эффективно. Для устранения запотевания важнее обеспечить сухость в салоне, а не приток влажного воздуха снаружи, сообщает Москва 24.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

