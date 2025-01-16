Окна в машине не запотеют: что нужно сделать прямо сейчас

Запотевшие окна в машине — частая проблема, особенно в холодное время года. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как быстро решить эту проблему.
Главная причина запотевания окон — загрязненный салонный фильтр. Если он засорен, воздух в салоне недостаточно очищается, на стеклах оседает грязь, которая притягивает влагу. Эксперт советует регулярно проверять состояние фильтра и менять его при необходимости.
Грязь на внутренней поверхности стекол усиливает их запотевание. Регулярная очистка стекол изнутри поможет уменьшить осаждение влаги.
Влажность в салоне — еще одна причина появления конденсата. Чтобы справиться с ней, включайте печку или кондиционер. Эти устройства эффективно удаляют излишки влаги. В некоторых случаях можно использовать их одновременно для достижения лучшего эффекта.
Многие современные автомобили оснащены обогревом лобового и заднего стекол. Ян Хайцеэр напоминает, что эту функцию нужно включать, чтобы быстрее избавиться от конденсата.
Обычное приоткрытие окна, как пояснил специалист, не всегда эффективно. Для устранения запотевания важнее обеспечить сухость в салоне, а не приток влажного воздуха снаружи, сообщает Москва 24.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.