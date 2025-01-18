Трасса против пробок: что сильнее изнашивает моторное масло

Как правильно определить время для замены моторного масла? Руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский рассказал, на что нужно обращать внимание, чтобы двигатель автомобиля оставался в отличном состоянии.
Эксперт подчеркнул, что одинаковый пробег в городе и на трассе оказывает на масло совершенно разное воздействие. То же самое касается времени работы двигателя: работа на холостых оборотах и под максимальной нагрузкой изнашивает масло по-разному.
В сервисных книжках часто указываются регламентированные интервалы замены масла, основанные на пробеге. Однако стоит учитывать, что производители также выделяют:
Иные рекомендации для тяжёлых условий (например, постоянная езда в пробках, горной местности или при низких температурах).
В современных автомобилях блок управления сам анализирует условия эксплуатации с помощью датчиков. Это позволяет точнее определить, когда требуется замена масла.
"Если вы придерживаетесь рекомендованного межсервисного интервала и используете масло, соответствующее требованиям производителя, можно ориентироваться на пробег или сигналы бортового компьютера, — пояснил Сосновский. — Качественные масла сохраняют свои свойства в течение всего межсервисного интервала".
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.