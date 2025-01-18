Автоматическое продление прав: кому это доступно

Автомобилистам важно знать о законодательных изменениях, которые вступают в силу зимой. Эксперт рассказал о ключевых нововведениях, которые помогут избежать проблем на дороге и сэкономить время.
Одно из значимых изменений касается автоматического продления водительских удостоверений. Эта мера, введённая ещё в 2022 году, была недавно продлена.
"Срок действия прав, которые стали недействительными с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года, продлевался на три года, — пояснил директор онлайн-сервиса автозаймов Caranga Аркадий Бакушкин. — Теперь послабление распространяется на документы, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года".
С 2025 года автомобилисты смогут фиксировать информацию о ДТП на портале "Госуслуги". В настоящее время это возможно только через сторонние приложения, такие как "Помощник ОСАГО" и "ДТП. Европротокол".
Оформить европротокол через "Госуслуги" можно будет при соблюдении условий:
"Нововведение сделает процесс передачи данных удобнее, так как большинство граждан уже активно пользуются порталом "Госуслуги", — отметил Аркадий Бакушкин.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.