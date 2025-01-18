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Автоматическое продление прав: кому это доступно

1:53
Авто

Автомобилистам важно знать о законодательных изменениях, которые вступают в силу зимой. Эксперт рассказал о ключевых нововведениях, которые помогут избежать проблем на дороге и сэкономить время.

Автомобили
Фото: flickr.com by Sergey Norin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Автомобили

Продление водительских прав

Одно из значимых изменений касается автоматического продления водительских удостоверений. Эта мера, введённая ещё в 2022 году, была недавно продлена.

"Срок действия прав, которые стали недействительными с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года, продлевался на три года, — пояснил директор онлайн-сервиса автозаймов Caranga Аркадий Бакушкин. — Теперь послабление распространяется на документы, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года".

Однако в некоторых случаях замена удостоверения остаётся обязательной:

  • При изменении личных данных (имя, фамилия, отчество).
  • Если документ повреждён, и информация на нём стала нечитаемой.

Фиксация ДТП через "Госуслуги"

С 2025 года автомобилисты смогут фиксировать информацию о ДТП на портале "Госуслуги". В настоящее время это возможно только через сторонние приложения, такие как "Помощник ОСАГО" и "ДТП. Европротокол".

Оформить европротокол через "Госуслуги" можно будет при соблюдении условий:

  • У обоих участников ДТП есть полис ОСАГО.
  • В аварии нет пострадавших, и не была повреждена инфраструктура.
  • В ДТП участвовали только два транспортных средства.

"Нововведение сделает процесс передачи данных удобнее, так как большинство граждан уже активно пользуются порталом "Госуслуги", — отметил Аркадий Бакушкин.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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