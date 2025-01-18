Автоматическое продление прав: кому это доступно

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Автомобилистам важно знать о законодательных изменениях, которые вступают в силу зимой. Эксперт рассказал о ключевых нововведениях, которые помогут избежать проблем на дороге и сэкономить время.

Фото: flickr.com by Sergey Norin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Автомобили

Продление водительских прав

Одно из значимых изменений касается автоматического продления водительских удостоверений. Эта мера, введённая ещё в 2022 году, была недавно продлена.

"Срок действия прав, которые стали недействительными с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года, продлевался на три года, — пояснил директор онлайн-сервиса автозаймов Caranga Аркадий Бакушкин. — Теперь послабление распространяется на документы, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года".

Однако в некоторых случаях замена удостоверения остаётся обязательной:

При изменении личных данных (имя, фамилия, отчество).

Если документ повреждён, и информация на нём стала нечитаемой.

Фиксация ДТП через "Госуслуги"

С 2025 года автомобилисты смогут фиксировать информацию о ДТП на портале "Госуслуги". В настоящее время это возможно только через сторонние приложения, такие как "Помощник ОСАГО" и "ДТП. Европротокол".

Оформить европротокол через "Госуслуги" можно будет при соблюдении условий:

У обоих участников ДТП есть полис ОСАГО.

В аварии нет пострадавших, и не была повреждена инфраструктура.

В ДТП участвовали только два транспортных средства.

"Нововведение сделает процесс передачи данных удобнее, так как большинство граждан уже активно пользуются порталом "Госуслуги", — отметил Аркадий Бакушкин.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.





