Пешеходы в опасности: неожиданный провал систем экстренного торможения

Системы автоматического экстренного торможения (AEB), предназначенные для повышения безопасности на дорогах, обнаружили серьёзный недостаток в своей работе. Американский институт дорожной безопасности (IIHS) провёл тесты, которые показали, что эти системы зачастую не распознают пешеходов, одетых в светоотражающую одежду.
Испытания проводились на трёх популярных кроссоверах 2023 года: Subaru Forester, Honda CR-V и Mazda CX-5. Автомобили двигались со скоростью 40 км/ч навстречу манекену, одетому в разные типы одежды:
Исследователи полагают, что светоотражающие элементы на одежде, которые должны улучшать видимость пешеходов для водителей, создают помехи для датчиков AEB. Это вызывает парадоксальную ситуацию, когда такая одежда делает пешеходов "невидимыми" для современных систем безопасности.
IIHS планирует продолжить исследования и сотрудничать с автопроизводителями для устранения этой проблемы. Улучшение работы систем AEB станет важным шагом к повышению безопасности всех участников дорожного движения.
Система автономного (автоматического) экстренного торможения AEB — это система, которая пытается предотвратить дорожно-транспортное происшествие путём включения в экстренной ситуации тормозов автомобиля независимо от водителя.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.