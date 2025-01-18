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Пешеходы в опасности: неожиданный провал систем экстренного торможения

1:55
Авто

Системы автоматического экстренного торможения (AEB), предназначенные для повышения безопасности на дорогах, обнаружили серьёзный недостаток в своей работе. Американский институт дорожной безопасности (IIHS) провёл тесты, которые показали, что эти системы зачастую не распознают пешеходов, одетых в светоотражающую одежду.

пешеходы
Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
пешеходы

Тестирование на кроссоверах

Испытания проводились на трёх популярных кроссоверах 2023 года: Subaru Forester, Honda CR-V и Mazda CX-5. Автомобили двигались со скоростью 40 км/ч навстречу манекену, одетому в разные типы одежды:

  • Чёрная и белая одежда.
  • Светоотражающая куртка.
  • Одежда со светоотражающими полосами.

Результаты:

  • Honda CR-V: корректно реагировала на манекен в обычной одежде, но полностью игнорировала его в светоотражающей.
  • Mazda CX-5: показала лучшие результаты, распознавая куртку с отражающими элементами, но не реагировала на полосы.
  • Subaru Forester: демонстрировала стабильную работу, за исключением одного случая при плохом освещении, когда манекен был в одежде со светоотражающими элементами.

Причины проблемы

Исследователи полагают, что светоотражающие элементы на одежде, которые должны улучшать видимость пешеходов для водителей, создают помехи для датчиков AEB. Это вызывает парадоксальную ситуацию, когда такая одежда делает пешеходов "невидимыми" для современных систем безопасности.

Что дальше

IIHS планирует продолжить исследования и сотрудничать с автопроизводителями для устранения этой проблемы. Улучшение работы систем AEB станет важным шагом к повышению безопасности всех участников дорожного движения.

Уточнения

Система автономного (автоматического) экстренного торможения AEB — это система, которая пытается предотвратить дорожно-транспортное происшествие путём включения в экстренной ситуации тормозов автомобиля независимо от водителя.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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